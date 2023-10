Se abre una nueva fisura en la bancada de Libre, tras petición de Jorge Cálix

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una nueva fisura se abrió a lo interno de la bancada de Libertad y Refundación (Libre), la cual ha dejado enfrentamientos entre los mismos parlamentarios.

“El diputado Jorge Cálix, quien solicitó que no se le pagara, me imagino va a devolver lo de todos estos meses que no asistió a sesionar y al trabajo de comisiones”, sugirió Silvia Ayala.

El cuestionamiento de Ayala surge luego de que Cálix solicitara al Congreso que no le pagara el salario mientras no se solventara la crisis política en ese Poder del Estado.