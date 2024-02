Jorge Cálix cuestiona negociaciones de Luis Redondo con Nasry Asfura en elección de fiscales

“Mi pregunta es, si aquí hay diputados del Partido Nacional ¿por qué reunirse con Tito que además tiene procesos judiciales pendientes y está participando en la elección del fiscal?, se ve mal, hay conflicto de interés, él tiene requerimientos fiscales en proceso que no están cerrados, ¿se negoció algo de eso?”, cuestionó Cálix previo a la elección de Johel Zelaya y Marcio Cabañas como fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público.

“Me han amenazado y me dijeron, sí te opones te van a presentar requerimientos fiscales, no tengo miedo, mándelos, tírelos, cuando quieran, no hay ningún problema”, agregó el congresista.