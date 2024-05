Cálix denuncia renuencia de Libre para aprobar apertura de cuentas bancarias a su movimiento

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado y precandidato presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix denunció este jueves durante su audiencia ante el pleno de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos (UFTF), el bloqueo por parte de la coordinación de su partido para autorizar la apertura de las cuentas a su corriente interna.

“Hemos hecho una solicitud el día de hoy a la Unidad de Política Limpia, para que permita de manera directa, sin contar con el visto bueno del partido, para poder abrir nuestras cuentas bancarias y poder registrar todas las aportaciones y los gastos”, detalló.

En el mismo sentido, Cálix pidió que “esperamos que todos los movimientos dentro de Libre lo hagan para garantizar que no se van a usar fondos del Estado en ninguna campaña en ningún movimiento, ni fondos del narcotráfico”.

El precandidato por el movimiento “Juntos por el Cambio” denunció que pese a haber entregado dos solicitudes a la coordinación de Libre el pasado 17 y 29 de abril, aún no ha recibido una respuesta por parte del expresidente Manuel Zelaya.

“Si me quieren contestar o no me quieren contestar, yo no me pongo a llorar, yo sigo trabajando y voy para adelante, al pueblo hondureño lo único que le puedo garantizar es que van a ver mi foto en la papeleta de las elecciones generales”, aseveró.