Cancillería asegura que pronto devolverá dinero recaudado en consulados móviles

“Tengo un borrador listo anunciando el diseño y la modalidad, pero quiero que Finanzas me diga si en verdad es cierto; le consulté al ministro Marlon Ochoa y no ha respondido”, dijo García.

Fueron un total de 1,975 hondureños a quienes se les debía devolver su dinero, no obstante, la mayoría optó por reprogramar su cita, señaló el diplomático, por lo que ahora son unas 900 personas a las que se les hará la devolución.

“Estamos preocupados, porque el gobierno ha hecho caso omiso de las recomendaciones que hacen las organizaciones pro migrantes de hondureños en Estados Unidos, los líderes comunitarios y sus mismos cónsules; Ese sistema prácticamente no es viable para experimentar en este tema de citas y hacer esos cobros anticipados, con esa prueba piloto les adeudan a muchos hondureños que no pudieron hacer su trámite”, declaró.

Juan Flores, del movimiento 15 de Septiembre señaló que no es viable.

No obstante, la aplicación de ese sistema no es bien vista para los hondureños en Estados Unidos que son los que hacen uso del servicio consular.

Con la implementación de los consulados móviles que funcionaron durante noviembre y diciembre del 2023 en ocho ciudades de Estados Unidos donde no hay consulados permanentes, las autoridades de Cancillería probaron un nuevo mecanismo para que la diáspora hondureña programara sus citas consulares.

El nuevo sistema permite hacer el cobro, pero no la devolución de dinero en el caso que una persona no pueda llegar a su cita el día que corresponda o que no cumpla con los requisitos para el tramite que eligió, esa falla provocó que de 16,000 hondureños que hicieron sus citas, a un total de 1,975 se les deba devolver el dinero.