Apertura de cuenta de ahorro de Jorge Cálix es decisión de Libre, señala UPL

Sobre el mismo particular, la comisionada detalló la resolución de la petición que se definirá en sesión de pleno, donde posteriormente se notificará al diputado Jorge Cálix y una vez enterado, se hará público el veredicto de la unidad.

Sin embargo, Cálix ayer manifestó que la UPL está en la obligación de permitirle aperturar su cuenta bancaria.

“Si el partido me dio el visto bueno como movimiento en formación ellos no tienen otra opción más que permitirme abrir la cuenta bancaria y cumplir la ley. Si el partido no me dio el visto bueno como movimiento en formación entonces ellos no me pueden tener como un movimiento y en teoría ya no podría hacer política porque estaría incumpliendo la ley”, indicó el precandidato presidencial.

Además, en su cuenta de X, Cálix anunció que la UPL ya autorizó la apertura de cuentas para cinco movimientos, reprochando que al suyo aún no le conceden su petición.