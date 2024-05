Jorge Cálix denuncia que UPL no lo deja abrir cuenta de ahorro para campaña

Cálix indicó que la UPL está en la obligación de permitirle abrir una cuenta bancaria, ya que al no contar con este requisito no podría hacer campaña para los comicios internos de marzo de 2025.

El aspirante oficialista señaló que la entidad auditora solo podría negarle este requisito si no cuenta con el visto bueno de su partido político.

“La UPL está en la obligación de autorizarme abrir una cuenta bancaria para fiscalizarla y auditarla para saber quién me aporta, en qué gasto dinero. No pueden decir que no solo que el partido no me haya dado el visto bueno”, argumentó.

“Si el partido me dio el visto bueno como movimiento en formación ellos no tienen otra opción más que permitirme abrir la cuenta bancaria y cumplir la ley. Si el partido no me dio el visto bueno como movimiento en formación entonces ellos no me pueden tener como un movimiento y en teoría ya no podría hacer política porque estaría incumpliendo la ley”, agregó.

Ante esta situación, Jorge Cálix no ocultó su preocupación y apuntó que Libre estaría incurriendo en una falta grave si no reconocen a la corriente “Juntos por el Cambio” como un movimiento en formación.

“Es grave si el partido no me reconoce como un movimiento en formación, estaría restringiendo los derechos políticos no solo de Jorge Cálix, sino de los miles de hondureños que están adheridos a este movimiento y que buscan un cargo de elección popular y un cargo de elección partidaria en las próximas elecciones primarias”, apuntó.

Luego de que la UPL no le permitiera abrir una cuenta bancaria para su campaña, Cálix señaló que analizarán el documento acerca de su situación e hizo un llamado a la coordinación de su movimiento para sostener una reunión el viernes 17 de mayo.