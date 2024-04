Cónsules demandan a Honduras reembolso de fondos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los 14 cónsules en Estados Unidos continúan a la espera de la remuneración por parte de Cancillería de la República de los fondos propios que destinaron para la operatividad de los consulados móviles.

La Cancillería por su parte afirmó que no ha existido uso indebido de los más de 44 millones de lempiras recolectados en los consulados móviles en Estados Unidos a diciembre de 2023.

Mediante un comunicado, la entidad reafirmó que el dinero fue remitido directamente a la Secretaría de Finanzas, no obstante, no detallaron si se devolverá el dinero a quienes pagaron su proceso de pasaporte y no se les ha entregado a la fecha.