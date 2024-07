El congresista explicó que tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Congreso existe un artículo que establece los fondos de ayudas sociales, “el problema es que no hay mecanismo de auditoría. La liquidación está sujeta a lo que entregan los compañeros en la Pagaduría del Congreso Nacional. El Tribunal Superior de Cuentas se supone debe de auditar esos fondos, pero no lo hace”.

Para Juan Carlos Aguilar, jefe del a Unidad para la Democracia y la Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) este gobierno, “lo que se hizo falsamente” fue derogar el Fondo Departamental, pero por otro lado se dejó en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo un artículo que establece los fondos de ayudas sociales, que es lo mismo.

La dinámica es la misma, el mismo procedimiento, la misma forma de solicitar, la misma forma en que se adjudica y la misma forma en que se ejecuta y no se rinde cuentas”, criticó.

Para Aguilar, los diputados no deberían de administrar fondos públicos para implementar programas sociales, pues son electos para legislar y no para llevar ayuda asistencial a las comunidades.

Las subvenciones generan clientelismo político y conduce a que los diputados permanezcan en campaña política los cuatro años con el fin de asegurar el voto. Esto produce una desigualdad: ¿cómo un rival va a competir con un diputado que usa los fondos públicos para promoverse en su departamento?, cuestionó.

Otro de los temas reprochables es la nula transparencia. No se sabe cuánto dinero se le entrega a cada diputado, “entendemos que no es a todos que se les da, sino solamente a los afines a Redondo”.

El mal uso de los recursos públicos en el Legislativo es histórico, pero la gente de este gobierno que antes criticaba la falta de información ahora en el poder vienen y repiten la opacidad y hasta la superan, dijo Aguilar.

El periodista y abogado Saúl Bueso, experto en el tema de transparencia, relató que él también ha solicitado al Congreso Nacional el nombre de los diputados y cantidad dinero que han recibido como subvención y la respuesta es que todavía no han liquidado el monto entregado.

“Yo no pedí liquidación, pedí el nombre y monto entregado y me salieron con una respuesta evasiva. Pedí una cosa y me contestan otra. No se respeta la Ley Transparencia”

La opacidad del Congreso Nacional y de otras instituciones públicas aumenta su desprestigio y borra la ya poca credibilidad, enfatizó Bueso