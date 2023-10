Congreso Nacional de Honduras, de los más corruptos a nivel mundial, según Índice de Estado de Derecho

“Es normal que salga una evaluación de ese tipo: de lo que inicia mal no se puede esperar que resulte algo bueno. Primero, porque no quisieron aceptar la junta directiva de Jorge Cálix, aun teniendo el respaldo de la mayoría, lo que derivó en que se impusiera a Luis Redondo”, expresó.

Para Fidel Hernández, otro analista, el Congreso es un cultivo de corrupción, “muestra de ello es que tenemos un Poder Legislativo que no sesiona desde hace dos meses solamente porque los protagonistas están buscando un fiscal que no los toque”.

Más allá de las situaciones que opacan la operatividad del Congreso hondureño, es que este poder del Estado cumplió hoy 60 días sin sesionar, una inédita situación.

El 1 de septiembre pasado se intentó elegir al fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público (MP), pero lo impidió la falta de consensos entre las principales fuerzas políticas.

Desde entonces, en el Congreso no se han celebrado sesiones ordinarias, aunque los diputados siguen cobrando mensualmente sus salarios y viáticos, además de que han realizado viajes, como el de Rusia, a fines de septiembre.

Los motivos del coma legislativo son distintos: el oficialismo dice que es producto de que el resto de bancadas no apoya su nominación, la de Johel Zelaya, mientras que la oposición aduce lo mismo, pero con la aspiración de Jenny Almendarez.

“Se tiene que seguir en sesión normal, aunque no exista consenso para la elección del fiscal; no puede tener paralizado el Congreso”, dijo Tomás Zambrano, presidente de la bancada nacionalista.

“Nosotros tenemos dos meses exigiendo a la directiva ilegal que convoque a sesión. También hemos solicitado la convocatoria a sesión extraordinaria con base al artículo 190 de la Constitución poniendo a disposición nuestros 43 diputados, pero se ocupan 65 votos, pero, hasta este día, el Partido Liberal no ha querido sumarse por razón de que no se ha podido convocar”, agregó.

Sin embargo, Rasel Tomé, uno de los vicepresidentes del parlamento (de Libertad y Refundación), detalló que mañana podrían reanudarse las sesiones si se logra un acuerdo entre el oficialismo y la oposición.

“Nosotros estamos listos, y cuando eso ocurra, volveremos a sesionar”, comentó. El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, detalló que el endurecimiento del parlamento tiene como consecuencia más de 900 proyectos de ley en cola, así como la discusión de temas torales.

Pero, pese a las versiones, la paralización del Congreso, que ahora tiene que lidiar con el señalamiento de ser uno de los más corruptos del mundo, también afecta a otras entidades del país.

Por ejemplo, desde hace nueve meses, al pleno de magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) le hace falta un integrante por consecuencia que el Congreso no lo ha nombrado.

Lo mismo ocurre en la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos, donde no han elegido a sus tres comisionados (los anteriores terminaron el 31 de mayo).

Asimismo, está el Ministerio Público (fiscal general y fiscal adjunto) y el Tribunal de Justicia Electoral.

A dos meses sin sesiones ordinarias, en este Congreso, que está acusado de ser uno de los más corruptos del mundo, deberá ocurrir algo que, según los expertos, es difícil que pase por el presente: que sus diputados logren un acuerdo para elegir a las autoridades de ciertas instituciones, discutir temas de importancia nacional y legislar en favor del pueblo hondureño.

“Aquí es donde vemos que esté Congreso no tiene justificaciones para no sesionar; que no haya consenso no significa que no aprueben en favor de la población”, exhortó entretanto el analista Augusto Aguilar.