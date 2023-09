Congreso Nacional ha sesionado 87% menos este 2023 en comparación a 2022

Fue hasta el 12 de julio que se volvió a sesionar porque además el Legislativo se fue de vacaciones en junio y porque Redondo nuevamente fracasó en los consensos, sin embargo, con valía ilegal, según sectores, el acta se mandó a sanción y se publicó en La Gaceta.

Por último, el actual atascamiento es producto de que en todo agosto el CN nuevamente no tuvo éxito en la sustancial elección del fiscal general y adjunto del Ministerio Público (MP) y hasta este martes no hay no novedades.

Estas solo son algunas de las principales razones por las que el Legislativo tiene baja productividad y escasas sesiones. “Lastimosamente, me toca ser parte del Congreso que yo catalogo de más improductivo en la historia de nuestro país”, resumió la diputada nacionalista Lissy Cano.