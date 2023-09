Salvador Nasralla: Libre “está obstaculizando la elección del fiscal que la mayoría quiere”

Por otra parte, Salvador refirió que el actual presidente del Congreso, Luis Redondo, no es parte del Partido Salvador de Honduras.

“Lo puse a participar por el PSH, pero él no es miembro fundador, no es directivo, no es absolutamente nada del PSH... No pertenece al PSH”, dijo.

“Luis Redondo no nos representa, no representa la bancada del PSH, él es una persona que solo se le hinca a Mel Zelaya y Xiomara Castro”, puntualizó.