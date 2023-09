Oficialismo sufre otra derrota en elección de fiscales y la oposición suma más votos en su nómina

La hora en la que Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián debían cesar en sus cargos llegó y todavía no se sabe quiénes serán sus sucesores, ya que tanto el oficialismo como la oposición se aferraron a sus propuestas, sin dar el brazo a torcer.

Además, argumentó que tanto Chinchilla como Sibrián deben salir de sus cargos este 1 de septiembre, como lo establece la ley, pues según él, aunque no se han elegido a los fiscales que los reemplazarán, ninguno merece continuar, pues además de que su gestión venció, estuvo manchada de impunidad.

De su lado, Daniel Sibrián y Óscar Chinchilla dijeron que no es su intención perpetuarse en el poder, pero que hasta que no se nombre a a sus reemplazos, la ley les exige continuar en sus cargos.

De igual forma, insinuó que la finalidad de la oposición al no ceder en la elección del fiscal general y adjunto es que los anteriores sigan en sus cargos, por lo que se negó a que sea de ese modo y advirtió que hace algún tiempo, previendo esta situación, se aprobó el decreto 67-2022, que da potestades a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) que antes no tenía.

Los diputados se reunieron a las 7:30 p.m, a las 10:20 p.m. y a las 11:25 p.m. de este jueves 31 de agosto, en un intento por elegir al nuevo fiscal general y fiscal adjunto de Honduras , a pesar de que en todas ellas se presentaron las mismas mociones y en cada ocasión fueron desestimadas, al no reunir los votos necesarios.

Posterior a eso se fijó una nueva sesión para el 30 de agosto en horas de la tarde, pero ante la falta de acuerdos entre los diputados cuando esa hora se acercaba, el presidente del Congreso notificó que la asamblea pasaba para el día siguiente a las 11:00 a.m., con el fin de dar más espacio para las negociaciones. Al llegar de nuevo la fecha y hora acordada, se aplazó la reunión una vez más, a petición de los congresistas.

Libre decidió no cambiar sus cartas y nominó por tercera vez a Johel Zelaya como fiscal general y a Marcio Cabañas como fiscal adjunto, pero como era esperado a causa de lo vivido anteriormente, no se tomó en consideración, alcanzando los mismos 52 votos.

Antes de darle lectura, Sarmiento cuestionó que la oposición no está interesada en darle al país un fiscal general y adjunto independiente y dispuesto a luchar contra la corrupción. Luego, mencionó que el plazo para la elección vencía este mismo día a las 12:00 de la noche, pues la gestión los fiscales salientes debía finalizar el 1 de septiembre de 2023.

La propuesta solo sumó cuatro votos más, es decir, la misma cantidad que en la sesión anterior (74), por lo que fue una asamblea improductiva para ambas mociones.

Al finalizar, el presidente del Congreso convocó nuevamente a sesionar a las 11:00 p.m., pues el tiempo legal para realizar la elección vence a las 12:00 de la noche de este 31 de agosto.

“No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán”, se escuchaba gritar a la bancada de Libre en dirección a la oposición, una acción que lejos de buscar consensos se interpretó como una provocación por parte de los aludidos.