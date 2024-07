EL HERALDO Plus tuvo acceso a los reportes de cada denuncia de desaparecidos en los últimos 7 años y 4 meses. El 31% de las víctimas tenían entre 10 y 19 años, mientras que el 17% entre 20 y 29 años. Esto significa que por cada 10 personas desaparecidas, 3 son adolescentes y 1 tiene entre 20 y 29 años.

La Real Academia Española (RAE) dice que una persona está desaparecida cuando su paradero es desconocido, pero también lo relaciona con una persona muerta de la que no han encontrado su cuerpo.

Algunos son encontrados vivos, de otros no se sabe sobre su paradero hasta que sus cuerpos aparecen tirados en calles o lugares solitarios, pero hay una buena parte de la que aún no se conoce su ubicación.

Seguidamente están los abogados, pues en los últimos 7 años y 4 meses Seguridad reportó 1,013 desapariciones. Las amas de casa, comerciantes, agricultores, obreros, conductores y hasta albañiles también sobresalen en el listado de personas desaparecidas. Cabe mencionar que en los registros aparece la denuncia, pero no el tipo de respuesta que las autoridades dieron o si los casos fueron desestimados cuando la víctima apareció.

Sánchez dijo que esa es la principal razón para que las personas de entre 10 y 39 años (adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos) desaparezcan, pues crea más terror. “El crimen organizado puede hacer eso, o sea, entre más terror siembra y no solo el crimen organizado me refiero también a las estructuras criminales, pueden realizar este tipo de actos con menores”, condenó.

Sánchez se refirió a las estructuras criminales, que desaparecen y hasta asesinan a personas en respuesta a muchas acciones realizadas por Seguridad, aunque dejó claro que no son suficientes porque “no hay voluntad política”.

“Es un mensaje que preocupa y no solo preocupa al gobierno y a la Secretaría de Seguridad, porque a quien más preocupa es a la población, a nosotros que nos vayan a secuestrar un hijo, un niño, un hermano, lo que sea”, dijo.

El experto en temas de seguridad, Gonzalo Sánchez, afirmó que el blanco más vulnerable son los menores de edad y jóvenes, pues “secuestrar personas que de repente no están involucradas, ni coludidas, con el narcotráfico ni con pandillas, y llevárselas y desaparecerlas, eso es como para crear una especie de terror, de temor a la ciudadanía y también, como quien dice, le voy a dar un ejemplo a la Secretaría de Seguridad y al Gobierno de la República”.

EL HERALDO Plus intentó hablar con el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid, para conocer detalles sobre estos casos y el tipo de respuesta que daban, pero en la llamada que contestó afirmó estar en un evento, sin dar más respuesta, al menos al cierre de esta edición, a las interrogantes realizadas.

Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), afirmó que los adolescentes y jóvenes están entre los grupos con más reportes de desaparecidos porque son más vulnerables a la trata de personas por su edad, otros se van con pareja, también hay casos de personas que emigran y porque son víctimas de la actividad criminal.

“Particularmente en el caso de los menores de edad, como no hay huellas dactilares, como no hay otros elementos que permitan identificarlos en caso de encontrar cuerpos o cuerpos de descomposición, entonces los familiares de repente presentaron la denuncia, pero no le han dado el seguimiento debido y entonces cuenta que hagan la identificación o que puedan hacer el matching de ADN para identificar a sus parientes”, lamentó.

Aseguró que el Estado está en la responsabilidad de darle respuesta a la denuncia de las familias y, en todo caso, hacer una criba, un rastreo periódico para determinar que hay algunos que se han recuperado comunicación con sus parientes, entonces se desestima la denuncia.

Afirmó que la cifra de desapariciones en el país es alta porque no está depurada, es decir, la gente denuncia la desaparición, pero casi nunca reporta la aparición de su familiar. Además, se desconoce el avance de las investigaciones en cada caso.