TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Tenía 14 años cuando salí embarazada, estaba en séptimo grado en el colegio. Sentí un cambio brusco porque mis familiares ya no me apoyaban y tenía que trabajar para mantener a mi niña”, comenzó a relatar Yuri (nombre ficticio para proteger la identidad de la menor) al equipo de EL HERALDO Plus.

“Esos días de mi vida fueron difíciles, pensaba mucho y me ponía a llorar todas las noches y había momentos en que pensaba en quitarme la vida”, narró la joven con voz melancólica por el recuerdo que le traía contar lo que había pasado hace cuatro años.

Era solo una niña que apenas entraba en la adolescencia, una de muchas que se convirtió en madre muy joven, cuando su cuerpo todavía estaba en desarrollo.

Su embarazo no fue planificado, pero como suele ocurrir en la mayoría de casos, vino acompañado de problemas psicológicos, físicos, económicos y sociales.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó los reportes de partos en menores de edad desde 2010 hasta finales de 2022; en trece años fueron 460,589 partos en niñas de entre 10 y 14 años, así como adolescentes de 15 a 19 años.