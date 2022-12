Honduras reporta alza de enfermedades de transmisión sexual en últimos seis años

Para el doctor Aarón Bueso, coordinador de vigilancia de las enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles de la Sesal, esto está ligado a la vigilancia que se aplicó para tratar de controlar los casos de covid-19, por eso se observa una baja significativa en la detección de estas infecciones durante 2020.

“En 2020 y 2021 hay menos registros de casos porque recuerde que la gente no iba a los centros de salud porque todo estaba enfocado en el covid-19. Obviamente no se desatendió como tal, pero todo estaba enfocado en otras vigilancias”, detalló.

Susana (nombre ficticio para proteger la identidad de la entrevistada) estuvo un mes completo viviendo en zozobra luego de que se enteró que la persona con la que había tenido un encuentro sexual había dado positivo al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

El joven era un amigo en común de la familia, por eso nunca imaginó que se corriera el rumor de que portaba la enfermedad.

“Estuve alrededor de un mes con miedo... sentía ansiedad, nunca me pasó nada más aparte del dolor de cabeza, pero me imagino que era del estrés. Me sentía ansiosa y estresada”, confesó la joven de 28 años.