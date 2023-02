Más de 1.1 millones de niños y jóvenes están fuera del sistema educativo en Honduras

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó las cifras de la matrícula registrada a nivel nacional desde 2019 hasta 2022, tomando como base los reportes de Educación facilitados a través de la solicitud SOL-SDE-2905-2023.El mayor problema a vista de todos los ángulos no es el número de estudiantes inscritos, sino aquellos que no estudian.

El informe de progreso educativo de Honduras 2022, realizado por la Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andreu (FEREMA), establece que el 50% de los niños y jóvenes que no estudian es por falta de recursos económicos (pobreza).