Demanda de alimentos supera producción interna en Honduras

Sumado a esto, no existe suficiente apoyo para los agricultores , quienes siguen cosechando de forma artesanal.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería ( SAG ) afirmó que el promedio de producción de frijol y maíz (dos de los granos básicos más usados en el país) entre 2017 y 2021 fue de 2,821.64 quintales, en el caso del frijol, y 14,597.38 quintales en el maíz, sin embargo, expertos creen que es insuficiente debido a que la producción disminuyó año con año, pero el crecimiento poblacional no se detuvo.

No obstante, la falta de una política estatal para atender el agro solo permite una producción de subsistencia, teniendo que importar productos del extranjero para abastecer el consumo interno.

EL HERALDO Plus lo encontró en plenas labores, quitando la maleza a una plantación de cebolla mientras utilizaba un machete.

“Como usted puede ver aquí necesitamos herramientas, por ejemplo, un chapulín (máquina para arar la tierra), aunque sea de mano, porque estos machetes ya están gastados y para todo eso se necesita dinero”, lamentó.

Se quejó que en Honduras no hay apoyo suficiente para los campesinos, por eso es necesaria “una política en serio, no es solamente decir tenemos tantos millones en Banadesa, eso lo utilizan los que tienen dinero, nosotros no tenemos acceso”, cuestionó.

Una de las promesas de la presidenta Xiomara Castro en la toma de posesión el 27 de enero de 2022 fue el desarrollo agropecuario.

“Todo mi gobierno debe concentrarse en el desarrollo agropecuario y soberanía alimentaria”, afirmó en su primer discurso. No obstante, es una promesa que sigue en proceso y gestión a través de programas y convenios.