La SAG trabaja en una política de Estado para el sector agroalimentario

El futuro del sector agropecuario de Honduras, por primera vez, está en manos de una profesional de la agronomía.Laura Suazo, ministra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), conversó con EL HERALDO sobre el presente y el futuro de este sector productivo y considerado el mayor generador de empleos.

En su nuevo cargo, ¿cuáles son las limitantes que ha detectado en el agro?

El sistema agro tiene grandes limitantes y son el no tener acceso al financiamiento, el que podamos aumentar el tema de seguros agrícolas, el que podamos acompañar nosotros con asistencia técnica

Y para solventar estas carencias, ¿en qué planes o estrategias se trabaja?

Estamos trabajando en la elaboración de la política de Estado para el sector agroalimentario y desarrollo rural. En ese sentido, la política no solamente recoge cuáles son las limitantes o el diagnóstico actual de cada rubro, sino, también cuáles son los intereses de crecimiento que tienen.

¿Cuáles son los temas que urgen de atención?

Hay temas estratégicos que son necesarios de atender como el cambio climático, financiamiento, el tema de bioseguridad, biotecnología, valor agregado y comercialización.

¿Cuántos sectores apoyará el gobierno?

El gobierno apoyará las 48 actividades productivas agrícolas que existen en el país, en ellas están hortalizas, granos básicos, mariscos, pesca, hasta actividades agroforestales.

¿Piensan potenciar el comercio local?

No solo potenciar la comercialización local, sino también poder salir de las fronteras de Honduras, esas son como las líneas prioritarias para cada uno de los rubros.

Con el tema de los empleos, ¿quiénes aportan al sector agropecuario?

En el sector agroalimentario desde los más pequeñitos hasta los más grandes generan empleo y generan divisas al Producto Interno Bruto nacional, y también al Producto Interno Bruto agrícola que alimenta ese PIB nacional.

¿En cuánto ronda la participación del agro en el Producto Interno Bruto?

El sector agrícola anda entre 5% del Producto Interno Bruto nacional.

¿Se podría aumentar ese 5% de aportación?

Los retos que tenemos a nivel internacional son variables externas bien fuertes, así como el costo de los combustibles, el alto costo de los fertilizantes y no podría decir que vamos a aumentarlo; esperamos que no disminuya, pero tenemos retos grandes en todos los países y no solo Honduras.

¿Cuánto se necesita invertir para reactivar el sector agrícola?

En este momento no puedo dar una cifra exacta, porque de eso se trata el estudio que estamos haciendo, el tema de diagnóstico que hacia dónde queremos llegar y cuánto podría costarnos, sobre esa base de ese dinero es que nosotros lo necesitamos para trabajar ordenadamente en términos de gestionar esos fondos.

¿De quién esperan participación de financiamiento?

Ya sea por la banca privada, la banca estatal o especialmente por fondos no reembolsables de la cooperación internacional y préstamos de la cooperación internacional, que sean a tasas bajas y que le permitan no aumentar ese gran techo de endeudamiento que tiene el país.

¿Cuánto dispone la administración de la presidenta Castro para los pequeños y medianos productores?

Lo que el gobierno activó para la cartera de crédito fueron 840 millones de lempiras, esos son los que estamos prestando a través de Banadesa a pequeños y medianos productores a unas tasas muy atractivas, como ejemplo, para los productores de granos básicos una tasa del 2.5% anual.

¿Con quiénes piensan aliarse para ayudar al sector agropecuario?

Sectores como las ONG, sector privado, de todo eso debemos unir esfuerzos para poder generar planes y programas de proyectos que orienten cuál es el desarrollo del tema del sector en el país.

¿Qué espera ofrecerle a los productores del país?

Honduras, con todas las limitaciones que de hecho tenemos, lo que esperamos es tener una seguridad alimentaria.

