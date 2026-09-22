Rixi Moncada confirma que Libre defenderá a Melvin Cevallos de acusaciones de amenaza electoral

Tegucigalpa, Honduras.- La subcoordinadora del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, confirmó que esta institución política defenderá legalmente al dirigente Melvin Cevallos, quien fue detenido este martes por los delitos de coacción y amenaza electoral. Anunció que "el partido Libre se presentará inmediatamente con sus abogados para la defensa de nuestro compañero", señalando que la detención de Cevallos responde a una orden de tres fiscales y un juez de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) afín al Partido Nacional. "Dicen que cometió el delito de coacción y amenaza contra la Constitución, por oponerse y manifestarse contra el TREP tramposo, que impusieron las dos consejeras embajadoras, con el asesoramiento y la intervención de Fernando Cerimedo, preso en Bolivia", añadió.

Además, calificó la acción como "justicia selectiva del crimen organizado en Honduras" y sostuvo que pese a estos hechos, la dirigencia y líderes del partido no se desmovilizarán. "Melvin Cevallos es militante dirigente del partido Libre. ¡Exigimos su libertad!", concluyó la también excandidata presidencial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

A la audiencia de declaración de imputado de Cevallos llegaron Marco Palacios, Karla Valladares y el diputado Fabricio Sandoval. A través de un video, el coordinador de los colectivos de Libre manifestó que "esto se trata de una persecución política en contra de mi persona, y más que todo, en contra del partido Libertad y Refundación". "Estamos probando que jamás le hemos hecho un daño a nadie ni lo haríamos. Nosotros hemos estado sirviendo por parte del partido a la sociedad y al también al pueblo", afirmó.

Sobre la acusación