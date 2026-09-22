Rixi Moncada confirma que Libre defenderá a Melvin Cevallos de acusaciones de amenaza electoral

Tegucigalpa, Honduras.- La subcoordinadora del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, confirmó que esta institución política defenderá legalmente al dirigente Melvin Cevallos, quien fue detenido este martes por los delitos de coacción y amenaza electoral.
Anunció que "el partido Libre se presentará inmediatamente con sus abogados para la defensa de nuestro compañero", señalando que la detención de Cevallos responde a una orden de tres fiscales y un juez de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) afín al Partido Nacional.
"Dicen que cometió el delito de coacción y amenaza contra la Constitución, por oponerse y manifestarse contra el TREP tramposo, que impusieron las dos consejeras embajadoras, con el asesoramiento y la intervención de Fernando Cerimedo, preso en Bolivia", añadió.
Además, calificó la acción como "justicia selectiva del crimen organizado en Honduras" y sostuvo que pese a estos hechos, la dirigencia y líderes del partido no se desmovilizarán.
"Melvin Cevallos es militante dirigente del partido Libre. ¡Exigimos su libertad!", concluyó la también excandidata presidencial.
A la audiencia de declaración de imputado de Cevallos llegaron Marco Palacios, Karla Valladares y el diputado Fabricio Sandoval. A través de un video, el coordinador de los colectivos de Libre manifestó que "esto se trata de una persecución política en contra de mi persona, y más que todo, en contra del partido Libertad y Refundación".
"Estamos probando que jamás le hemos hecho un daño a nadie ni lo haríamos. Nosotros hemos estado sirviendo por parte del partido a la sociedad y al también al pueblo", afirmó.
Sobre la acusación
Según la Unidad Especial contra Delitos Electorales del Ministerio Público, los hechos se remontan al 7 de julio de 2025, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) tenía calendarizado recibir las ofertas por parte de las empresas para la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que se utilizarían para las elecciones generales de noviembre.
Sin embargo, simpatizantes de Libre se apersonaron cerca de las instalaciones para protestar, impidiendo que los representantes de las empresas pudieran entregar sus ofertas a las autoridades del CNE.
El Ministerio Público aseguró que se constató que Melvin Cevallos "encabezó y dirigió movilizaciones que obstaculizaron el proceso de recepción de ofertas", indicando que con estas acciones "puso en riesgo la democracia del país".
Además, estas acciones fueron denunciadas por la consejera Cossette López, quien responsabilizó directamente a Libre de un boicot de cara al proceso electoral.