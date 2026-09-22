Nasry Asfura participa en la apertura del debate de la Asamblea General de la ONU

Nueva York, Estados Unidos.- El presidente hondureño Nasry Asfura participó este martes-22 de septiembre- en la jornada de alto nivel de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York. Durante la sesión, Asfura presenció las intervenciones de distintos jefes de Estado y representantes de países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entre los oradores estuvieron el secretario general de la ONU, António Guterres; el presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman; y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

También intervino el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, además del rey de Jordania, Abdullah II, y el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan. La jornada incluyó asimismo los discursos del presidente de Kirguistán, Sadyr Zhaparov; el emir de Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani; y los presidentes de Lituania, Gitanas Nausėda, y Perú, Keiko Sofía Fujimori Higuchi. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las intervenciones programadas figuraron las de los presidentes de Chile, José Antonio Kast; Francia, Emmanuel Macron; Finlandia, Alexander Stubb; Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, y el Gran Duque de Luxemburgo, Guillaume, entre otros líderes internacionales.

Uno de los discursos centrales correspondió a Donald Trump, quien abordó la situación internacional, incluido el conflicto con Irán, así como asuntos relacionados con seguridad, migración y comercio. El mandatario estadounidense también se refirió a la guerra en Ucrania durante su intervención ante los líderes y representantes reunidos en la sede de Naciones Unidas. La participación de Asfura forma parte de su agenda de trabajo en Nueva York durante la semana de alto nivel de Naciones Unidas, que reúne a jefes de Estado y de Gobierno para abordar asuntos de la agenda internacional.