Congreso Nacional plantea mesas de trabajo y sacrificio compartido ante alza de los combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- El histórico incremento en la estructura de precios de los derivados del petróleo que posicionó a la gasolina súper a 153.17 lempiras y al diésel a 153.52 lempiras en la capital, desencadenó protestas y tomas de carreteras en diversos puntos del país.

La crisis energética mundial mantiene bajo fuerte presión la economía familiar y la operatividad del sector productivo hondureño.​Frente a la escalada de costos y la inconformidad social manifestada en las calles, el Congreso Nacional analiza la instalación de diálogos intersectoriales para contener la espiral inflacionaria.

La iniciativa contempla la integración de actores importantes del mercado para mitigar el impacto financiero en la población.​

"Tendremos que sentar algunas mesas de trabajo y entre todos hacer sacrificios", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, en relación a las vías de solución concertadas que deben explorarse.​La propuesta parlamentaria prevé conformar mesas técnicas integradas por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), los sectores productivos, las empresas importadoras, las distribuidoras y los dueños de estaciones de servicio.