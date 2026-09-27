Molina adelanta cambios en alineación y tres jugadores golpeados: "Jamaica es un gran equipo"

Kingston, Jamaica.- La Selección de Honduras afronta este lunes una cita crucial frente a Jamaica en Kingston por la segunda jornada de la Liga de Naciones de Concacaf. Con el antecedente de nunca haber conseguido una victoria en suelo caribeño, la Bicolor busca romper el registro histórico y enderezar el rumbo en el certamen. En la antesala del encuentro, el director técnico José Francisco Molina analizó el panorama del representativo catracho y anticipó modificaciones en la alineación titular. Asimismo, el estratega abordó el estado anímico del plantel tras la reciente caída ante Surinam y valoró el respaldo manifestado por Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).

Ya más en frío y tras haber revisado el juego del viernes, ¿qué aspectos positivos rescata y qué cosas hay que mejorar significativamente de cara al partido de este lunes contra Jamaica? Se hicieron cosas buenas, pero más que clasificarlas entre buenas y malas, hubo aspectos que ejecutamos bien durante una gran parte del partido y que luego dejamos de hacer en otro tramo. Nuestro objetivo actual es transmitirles a los futbolistas que debemos ser más consistentes para sostener ese buen nivel, idealmente, durante los 90 minutos.

En el aspecto defensivo, ¿qué nos indica haber recibido tres goles? ¿Hará variantes en la alineación para corregir esa zona o mantendrá a los futbolistas que iniciaron? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Recibir tres goles nunca es positivo, pero no se trata de señalar a la defensa o al portero; es un tema colectivo. Considero que defensivamente estamos trabajando bien porque los rivales no nos generan demasiadas ocasiones ni nos realizan muchos disparos. Sin embargo, el rival está sacando demasiado rédito de las pocas oportunidades que tiene, y eso es algo que debemos reducir. En cuanto a la alineación, habrá cambios, pero no motivados por los tres goles encajados, sino por la exigencia del calendario. Son cuatro partidos en pocos días y no podemos jugarlos con el mismo equipo; necesitamos rotar piezas para darle descanso y recuperación a los futbolistas. Hablando sobre el manejo de las cargas, entre el viaje, los trámites de migración y la llegada tarde a las 10:00 p.m., ¿cómo profundizan en la gestión física del plantel previo a este compromiso? Priorizamos la recuperación y el descanso por encima del entrenamiento. Lógicamente, la práctica es importante, pero al competir cada tres días, lo fundamental es que el jugador recupere. Los futbolistas que no sumaron minutos tuvieron una sesión más intensa, mientras que los titulares hicieron un trabajo regenerativo muy liviano. Hoy también fue un entrenamiento suave para llegar en la mejor forma posible al partido de mañana. Intentamos gestionar las cargas y cuidar a cualquiera que presente alguna ligera molestia.