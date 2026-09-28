San Marcos de Colón dice “no” a las tiendas chinas tras votación en cabildo abierto

Colón, Honduras.- En un cabildo abierto que reunió a autoridades, comerciantes y pobladores de la zona, se discutió la presencia de las tiendas chinas en San Marcos de Colón. Los comerciantes de la zona se oponen a la operación de las tiendas chinas en el municipio. Sin embargo, algunos residentes se mostraron a favor, argumentando que estos establecimientos ofrecen precios bajos y una amplia variedad de productos.

Tras el cabildo abierto se dieron a conocer los resultados de la votación. Un total de 206 personas votaron en contra de la presencia de las tiendas chinas en San Marcos de Colón, mientras que 131 votaron a favor.

Quienes más celebraron los resultados fueron los comerciantes, quienes portaban una pancarta con el mensaje: “San Marcos de Colón dice no a las tiendas chinas”.

“¿Cuántos de aquí han ido a una tienda china? Todos han ido a una tienda china. Todos mis equipos que tengo en el taller los compro chinos porque no me ajusta comprarlos en la ferretería. Tengo cubos, mangueras, que me ahorro miles. Si es cuestión de ferretería, los ricos vienen de Choluteca; aquí no le compran a los emprendedores de San Marcos”, dijo José Edgardo Betanco. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse