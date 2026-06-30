San Marcos de Colón se prepara para elegir y coronar a su Reina Ferisamc 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La ilusión de representar una de las tradiciones más queridas de San Marcos de Colón ya se refleja en el rostro de las candidatas a la Reina Ferisamc 2026.

En el marco de la gira promocional de medios previa a la elección y coronación de la nueva soberana de belleza del bien llamado "Oasis del sur", las jóvenes y el respectivo Comité de Turismo, organizador del evento, hicieron una visita especial a las instalaciones de Diario EL HERLADO en Tegucigalpa.

María Celeste Tercero (22), Karla Sandoval (26), Cindy Vásquez (25), y Nory Lobo (24) son las cuatro beldades que aspiran a convertirse en la nueva soberana de belleza de la feria de su municipio de origen. También formó parte de la visita Nicoll Montero, quien recientemente fue electa Señorita Turismo 2026.

La elección y coronación de la Reina Ferisamc 2026, así como de la Novia del Carnaval, la Primera Princesa, la Señorita Cultura y la Señorita San Marcos de Colón, tendrá lugar este sábado 4 de julio a partir de las 8:00 PM en la Avenida Principal Ramón Villera Morales en compañía de la agrupación Tierra Ardiente, adelantó el presidente del comité, Alexis Aguilar. "Estamos enfocados en que San Marcos de Colón sobresalga como destino turístico, no solo por su gastronomía o su arquitectura, sino también por los diferentes destinos turísticos que tenemos para ofrecerle a la gente, que conozcan ese rinconcito del sur encantado o, como comúnmente lo llamamos, ese 'Oasis del sur' que nos enorgullece tanto", añadió.

El jurado de honor está listo para evaluar el desempeño de las candidatas sobre las tres pasarelas dispuestas para la gran noche: traje de baño, traje típico y traje de gala. Este último está siendo elaborado por manos expertas en corte y confección de talla internacional. También se contará con la presencia de una abogada y una notaria que darán fe y legalidad al evento.

La ceremonia será conducida por Milagro Morales (Reina Ferisan 2022) y Miguel Marichal (personalidad de redes sociales). Esta abrirá con el tradicional oppening con las candidatas, quienes han trabajado durante semanas con el coreógrafo Fernando Olivera para ofrecer un espectáculo de baile de alta calidad.

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Feria y carnaval

La mañana del sábado 25 de julio y con un tradicional desfile de carrosas se dará por inaugurada la feria, mientras que por la tarde habrá un desfile en trajes típicos. "Posteriormente tendremos un carnaval totalmente gratuito para todos los sanmarqueños, amenizado por tres conjuntos: Lucas y su Banda, Integración San Marqueña y Fuerza Dorada en la avenida principal", detalló Aguilar.