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San Marcos de Colón se prepara para elegir y coronar a su Reina Ferisamc 2026

A pocos días de la elección y coronación de la Reina Ferisamc 2026, las candidatas dieron inicio a su gira promocional de medios con Diario EL HERALDO como primer destino capitalino

  • Actualizado: 30 de junio de 2026 a las 14:47
San Marcos de Colón se prepara para elegir y coronar a su Reina Ferisamc 2026

Nory Lobo, Karla Sandoval, Nicoll Montero (Señorita Turismo 2026), Cindy Vásquez y María Celeste Tercero visitaron la sala de Redacción de Diario EL HERALDO este martes por la mañana.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- La ilusión de representar una de las tradiciones más queridas de San Marcos de Colón ya se refleja en el rostro de las candidatas a la Reina Ferisamc 2026.

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En el marco de la gira promocional de medios previa a la elección y coronación de la nueva soberana de belleza del bien llamado "Oasis del sur", las jóvenes y el respectivo Comité de Turismo, organizador del evento, hicieron una visita especial a las instalaciones de Diario EL HERLADO en Tegucigalpa.

María Celeste Tercero (22), Karla Sandoval (26), Cindy Vásquez (25), y Nory Lobo (24) son las cuatro beldades que aspiran a convertirse en la nueva soberana de belleza de la feria de su municipio de origen. También formó parte de la visita Nicoll Montero, quien recientemente fue electa Señorita Turismo 2026.

La cuenta regresiva para conocer a la próxima Reina Ferisamc ya comenzó. Visite las redes sociales del evento para mayor información.

La cuenta regresiva para conocer a la próxima Reina Ferisamc ya comenzó. Visite las redes sociales del evento para mayor información.

 (Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.)

La elección y coronación de la Reina Ferisamc 2026, así como de la Novia del Carnaval, la Primera Princesa, la Señorita Cultura y la Señorita San Marcos de Colón, tendrá lugar este sábado 4 de julio a partir de las 8:00 PM en la Avenida Principal Ramón Villera Morales en compañía de la agrupación Tierra Ardiente, adelantó el presidente del comité, Alexis Aguilar.

"Estamos enfocados en que San Marcos de Colón sobresalga como destino turístico, no solo por su gastronomía o su arquitectura, sino también por los diferentes destinos turísticos que tenemos para ofrecerle a la gente, que conozcan ese rinconcito del sur encantado o, como comúnmente lo llamamos, ese 'Oasis del sur' que nos enorgullece tanto", añadió.

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El jurado de honor está listo para evaluar el desempeño de las candidatas sobre las tres pasarelas dispuestas para la gran noche: traje de baño, traje típico y traje de gala. Este último está siendo elaborado por manos expertas en corte y confección de talla internacional. También se contará con la presencia de una abogada y una notaria que darán fe y legalidad al evento.

Fernando Mendoza, Alexis Aguilar y Fernando Olivera, miembros del Comité de Turismo.

Fernando Mendoza, Alexis Aguilar y Fernando Olivera, miembros del Comité de Turismo.

 (Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.)

La ceremonia será conducida por Milagro Morales (Reina Ferisan 2022) y Miguel Marichal (personalidad de redes sociales). Esta abrirá con el tradicional oppening con las candidatas, quienes han trabajado durante semanas con el coreógrafo Fernando Olivera para ofrecer un espectáculo de baile de alta calidad.

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Feria y carnaval

La mañana del sábado 25 de julio y con un tradicional desfile de carrosas se dará por inaugurada la feria, mientras que por la tarde habrá un desfile en trajes típicos. "Posteriormente tendremos un carnaval totalmente gratuito para todos los sanmarqueños, amenizado por tres conjuntos: Lucas y su Banda, Integración San Marqueña y Fuerza Dorada en la avenida principal", detalló Aguilar.

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En complemento y siguiendo con las buenas costumbres del destino sureño, la Feria de San Marcos de Colón concluirá el 1 de agosto con el Gran Carnaval, también a cargo de la organización y administración del Comité de Turismo, y programado para dar inicio a partir de las 7:00 PM con el acompañamiento de diez agrupaciones hondureñas y dos originarias de la República de Nicaragua.

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Melissa López
Melissa López
Coeditora de la sección Vida

Licenciada en Periodismo por la UNAH. Redactora y editora de contenido utilitario, cultural, social, tecnológico y de entretenimiento para impreso, digital y multimedia. Más de seis años de experiencia en coberturas nacionales e internacionales.

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