En medio de la creciente ola de violencia que azota al país -y frente al discurso oficial que presume una baja en las cifras de homicidios-, resalta una realidad contrastante: existen en el territorio al menos una docena de municipios que no han registrado muertes violentas durante largos periodos. Son los llamados “municipios blancos”.

Un análisis de la Unidad Investigativa de EL HERALDO detalló que, a pesar del promedio nacional de seis homicidios diarios, 13 municipios mantuvieron una incidencia prácticamente nula entre 2016 y 2025. Sobresale el caso de Mercedes de Oriente, en el departamento de La Paz, que suma una década entera sin registrar un solo homicidio, un hecho que las mismas autoridades reconocen como único.

¿Qué están haciendo bien? El alcalde Miguel Maldonado destaca una decisión trascendental: “Desde hace mucho tiempo es un municipio declarado como “zona seca”, sin venta de bebidas alcohólicas, una medida adoptada en cabildo abierto para prevenir hechos violentos». Pero, por encima de todo, el jefe municipal enfatiza que la base de todo es el respeto mutuo. Desde la academia también ha volcado su mirada hacia este fenómeno.

Migdonia Ayestas, del Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH, señala: “Lo que hay ahí son buenas relaciones interpersonales, familias que enseñan con el ejemplo y valores, redes institucionales fuertemente consolidadas y, sobre todo, confianza. Se rigen por normas que favorecen la convivencia y la reciprocidad entre vecinos”. Aunque existen múltiples factores socioeconómicos y geográficos detrás de este fenómeno, la formación en valores y el respeto al prójimo emergen como los pilares fundamentales.

En un país golpeado por el crimen organizado que exige políticas públicas e integrales de seguridad, la lección de estos municipios es clara: la prevención más efectiva no se construye únicamente con presencia policial o represión, sino desde la base familiar, el tejido social y el compromiso de toda una comunidad.