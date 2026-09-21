Unos 400 hondureños parten en caravana desde San Pedro Sula hacia Estados Unidos

Cortés, Honduras.- Una caravana integrada por aproximadamente 400 hondureños salió este domingo 20 de septiembre desde la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula, Cortés, con rumbo a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida y oportunidades laborales.
De acuerdo con los reportes, el grupo emprendió el recorrido alrededor de las 4:00 de la tarde y avanzó por las calles de San Pedro Sula en dirección a la frontera de Corinto, en Omoa.
Entre los testimonios recogidos durante la salida, varios migrantes señalaron la falta de empleo, la pobreza y la ausencia de oportunidades como algunas de las razones que los llevaron a abandonar el país.
“No hay empleo, ¿qué tengo que hacer?. Todos los que estamos emigrando es porque no hay un empleo”, dijo a Radio Progreso una mujer originaria de Roatán, Islas de la Bahía, que viaja con sus hijos, su yerno y su prima.
Asimismo, una mujer que fue deportada de Estados Unidos hace siete meses relató que decidió volver a emprender la ruta migratoria con el propósito de reunirse con su hija de un año, quien nació con epilepsia.
Por otra parte, una joven procedente de Danlí contó que se enteró de la caravana mediante TikTok y expresó su esperanza de poder avanzar por la ruta pese al cansancio de algunos de los integrantes.
Durante el recorrido también surgieron acusaciones en redes sociales sobre una supuesta participación del Partido Libertad y Refundación, Libre, en la organización de la movilización, versión que fue negada por personas integrantes de la caravana entrevistadas por Reportar Sin Miedo.
En cuanto a la asistencia, Gustavo Cortés, representante de la Cruz Roja en San Pedro Sula, informó que brindan apoyo a los migrantes mediante carga de teléfonos, atención hospitalaria y acompañamiento durante el recorrido.
Por otra parte, la Fundación 15 de Septiembre llamó a los hondureños a no poner en riesgo sus vidas mediante rutas migratorias irregulares y advirtió sobre posibles peligros como extorsiones, detenciones y deportaciones.
La caravana continúa su recorrido hacia la frontera de Corinto, desde donde los migrantes buscan avanzar por la ruta hacia Estados Unidos.