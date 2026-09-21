Unos 400 hondureños parten en caravana desde San Pedro Sula hacia Estados Unidos

Cortés, Honduras.- Una caravana integrada por aproximadamente 400 hondureños salió este domingo 20 de septiembre desde la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula, Cortés, con rumbo a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida y oportunidades laborales.

De acuerdo con los reportes, el grupo emprendió el recorrido alrededor de las 4:00 de la tarde y avanzó por las calles de San Pedro Sula en dirección a la frontera de Corinto, en Omoa.

Entre los testimonios recogidos durante la salida, varios migrantes señalaron la falta de empleo, la pobreza y la ausencia de oportunidades como algunas de las razones que los llevaron a abandonar el país.

“No hay empleo, ¿qué tengo que hacer?. Todos los que estamos emigrando es porque no hay un empleo”, dijo a Radio Progreso una mujer originaria de Roatán, Islas de la Bahía, que viaja con sus hijos, su yerno y su prima.