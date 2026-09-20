Con bachillerato puede aplicar: Embajada de EE UU ofrece L294,594 anuales en plaza como auxiliar

Tegucigalpa, Honduras.- Una plaza como auxiliar en la sala de correo de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa fue habilitada para las personas interesadas en formar parte de su equipo de trabajo. El puesto ofrece un salario anual de 294,594 lempiras por una jornada laboral de 40 horas semanales. Los interesados deben tomar en cuenta que, tras superar satisfactoriamente el período de prueba, se garantiza un contrato permanente e indefinido. La fecha límite para presentar las postulaciones es el 24 de septiembre de 2026, hasta las 11:59 pm, hora de Honduras.

¿De qué trata la plaza?

La persona seleccionada estará a cargo de apoyar en la gestión de la Oficina Postal Diplomática (DPO), además de clasificar correspondencia y manejar encomiendas. También deberá atender la ventanilla de la sala de correo, utilizar el sistema “Click-N-Ship” y coordinar la logística terrestre y aérea relacionada con la valija diplomática. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las principales responsabilidades se encuentran recibir, clasificar y entregar correspondencia local e internacional, así como controlar las llaves de los buzones y administrar los archivos postales. El puesto también contempla conducir vehículos oficiales hacia el aeropuerto y otras zonas de Tegucigalpa, además de coordinar la entrega segura de correspondencia con las autoridades aduaneras y aeroportuarias.

¿Qué requisitos debe cumplir?

Para aplicar, los aspirantes deben contar con título de secundaria o bachillerato terminado y acreditar al menos un año de experiencia en atención al cliente, administración o asistencia de oficina. Además, se requiere dominio práctico del inglés y español, ya que ambos idiomas serán evaluados durante el proceso de selección. Otro de los requisitos es contar con una licencia de conducir vigente para vehículos livianos. Asimismo, el aspirante debe tener capacidad física para levantar hasta 32 kilogramos y, con ayuda, manipular cargas de hasta 113 kilogramos. Como parte del proceso de contratación, los candidatos deberán aprobar una investigación de antecedentes y una evaluación médica.

¿Qué beneficios ofrece?

Entre los beneficios contemplados para la plaza se encuentran un seguro privado de vida y salud, así como alrededor de 20 días feriados pagados correspondientes a Estados Unidos y Honduras. También se ofrecen 14 días iniciales de vacaciones, además de bono vacacional, decimotercer y decimocuarto mes de salario y un fondo de retiro en dólares estadounidenses. Los empleados reciben pagos quincenales, equivalentes a 26 pagos al año, además de incentivos relacionados con el desempeño.

¿Cómo puede aplicar a la plaza?