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Aprenda mecánica de aviación en la FAH: estos son los requisitos

La Fuerza Aérea está realizando exámenes de admisión en su Bachillerato Técnico Profesional en Mecánica de Aviación, ¿cuáles son los requisitos?

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 14:01
Aprenda mecánica de aviación en la FAH: estos son los requisitos

Hasta el 6 de noviembre de este año, la FAH realizará los exámenes de admisión en la base aérea Soto Cano ubicada en Palmerola, Comayagua.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Escuela de Formación de Suboficiales de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) abrió sus inscripciones en Bachillerato Técnico Profesional en mecánica de aviación.

Las personas interesadas deberán someterse a un examen de admisión en las instalaciones de la base aérea Soto Cano, ubicada en Palmerola, Comayagua. La fecha límite para realizar este examen es el 6 de noviembre de 2026.

En este programa de formación de tres años, la persona podrá especializarse en mantenimiento de aviones y helicópteros, defensa aérea, línea de vuelo, control del tráfico aéreo, mantenimiento de radares, ala fija, sanidad militar, administración, seguridad de instalaciones, entre otros conocimientos relacionados con la aviación.

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Requisitos

-Aprobar el examen de admisión.

- Tener entre 16 y 23 años de edad.

- Ser hondureño por nacimiento y no tener hijos.

- No tener antecedentes penales, policiales ni militares.

- Condiciones físicas y psicológicas aptas.

- Haber aprobado o estar cursando el noveno grado en educación media.

- Presentar el certificado de estudios original de los últimos años cursados.

- No tener tatuajes de ningún tipo y tampoco perforaciones. En el caso de las mujeres, solo se permitirán perforaciones en el lóbulo de la oreja. Además, los hombres deberán tener una estatura mínima de 1.60 metros y, en el caso de las mujeres, una altura no menor a 1.55 metros.

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Beneficios

De aprobar el examen y cumplir los requisitos, la persona tendrá acceso a una beca de estudios, alojamiento, alimentación, vestimenta militar, atención médica y la posibilidad de continuar con su educación universitaria.

Al completar el bachillerato la persona también obtendrá el rango de Comando Uno en la categoría de suboficiales. Una vez egresado, la institución militar garantiza un empleo estable, siendo asignado a una unidad aérea para desempeñarse en su especialidad aeronáutica.

Para más información, los interesados pueden contactarse a través del número 9934-8395.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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