Aprenda mecánica de aviación en la FAH: estos son los requisitos

Tegucigalpa, Honduras.- La Escuela de Formación de Suboficiales de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) abrió sus inscripciones en Bachillerato Técnico Profesional en mecánica de aviación.

Las personas interesadas deberán someterse a un examen de admisión en las instalaciones de la base aérea Soto Cano, ubicada en Palmerola, Comayagua. La fecha límite para realizar este examen es el 6 de noviembre de 2026.

En este programa de formación de tres años, la persona podrá especializarse en mantenimiento de aviones y helicópteros, defensa aérea, línea de vuelo, control del tráfico aéreo, mantenimiento de radares, ala fija, sanidad militar, administración, seguridad de instalaciones, entre otros conocimientos relacionados con la aviación.