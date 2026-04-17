La FAH celebra su 95 aniversario de existencia en la defensa del espacio aéreo hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- Con la presencia de sus altos mandos, la oficialidad, escalas menores y su personal auxiliar, la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) celebró este viernes su 95 aniversario de fundación, en las instalaciones de la Base Áerea Coronel Hernán Acosta Mejía. El magno evento contó con la asistencia del presidente de la República, Nasry Asfura, el presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, el fiscal general, Pablo Reyes, entre otros altos funcionarios de Estado, cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, así como agregados militares de países amigos. El jefe de la FAH, general de brigada, Walter Yanuario Paz López, agradeció a Dios por permitirles conmemorar con orgullo, sentido de pertenencia y alegría, el nonagésimo quinto aniversario de fundación de la Fuerza Aérea Hondureña. "A lo largo de casi un siglo, decenas de hombres y mujeres aéreos, han demostrado y siguen demostrando compromiso en cada misión, protegiendo nuestra soberanía nacional, la lucha frontal contra las amenazas emergentes, en la atención de desastres naturales, ayudas humanitarias y apoyando a las instituciones del Estado para lograr el desarrollo nacional", expuso el comandante de la FAH.

En el marco de esta celebración militar, el general de brigada, Walter Paz, detallo que en lo que va del año 2026 se han superado las 1,260 horas de vuelo; entre estas operaciones destacan más de 45 evacuaciones aeromédicas desde zonas remotas del país, reflejo de la vocación permanente de la Fuerza Aérea Hondureña.

Además, de ser un apoyo fundamental en la conservación de nuestros recursos naturales, a través de campañas de reforestación y manteniendo vigilancia permanente desde el aire aire en las áreas protegidas.

Vocación de servicio

En términos similares se refirió el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, general de brigada Héctor Valerio, al aseverar que la Fuerza Aérea Hondureña cumple la misión esencial de proteger el espacio aéreo nacional, apoyar a la población en situaciones de emergencia, contribuir al desarrollo del país y salvaguardar la vida de los hondureños. "Ser aguilucho o soldado del aire, es asumir una vocación de servicio que trasciende lo ordinario, es estar dispuesto a levantarse por encima de las dificultades, a desafiar condiciones adversas y a cumplir la misión con valentía, precisión y entrega absoluta", expresó.

Valerio se comprometió que "con la mirada puesta en el futuro, reafirmamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo nuestras capacidades, modernizando nuestros medios y formando profesionales cada vez más preparados, para enfrentar con determinación los desafíos presentes y venideros al servicio de Honduras".

A seguir modernizándose

Por su parte, el mandatario Nasry Asfura, felicito a este brazo armado de las Fuerzas Armadas, por conmemorar 95 años de servicio a la patria.

"La Fuerza Aérea Hondureña no sólo protege nuestro espacio aéreo, sino, que salva vidas, conecta territorios, llega donde otros no pueden llegar y se mantiene firme en los momentos más difíciles. En cada emergencia, en cada desastre natural, en cada misión humanitaria, ustedes han demostrado que servir a Honduras no es un discurso, es una vocación que se honra con hechos", alagó el Asfura. El presidente de la República, reconoció a cada hombre y mujer que viste el uniforme de la FAH con orgullo, a quienes están en servicio activo y a quienes ya cumplieron con su deber. Destacó que su trabajo ha sido y sigue siendo fundamental para la estabilidad, la seguridad y la esperanza de nuestro país.