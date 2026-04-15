  1. Inicio
  2. · Honduras

Asfura se reúne con representantes de Starlink para llevar Internet a escuelas rurales

El presidente de la República, Nasry Asfura, se reunió con representantes de Starlink, quienes prometen invertir para ampliar la conectividad en Honduras

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 18:48
Asfura se reúne con representantes de Starlink para llevar Internet a escuelas rurales

El presidente de la República, Nasry Asfura Zablah, se reunió en la sede del Poder Ejecutivo con representantes de la empresa Starlink para fortalecer la conectividad de internet en zonas rurales.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno de Honduras avanzó en su compromiso de modernizar el sistema educativo, reforzando la conectividad digital en todo el país.

Como parte de esa visión, el presidente Nasry Asfura sostuvo una reunión estratégica en la Casa Presidencial con representantes de Starlink, destinada a ampliar el acceso a Internet en los centros educativos, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

Para finales de octubre unas 2,000 escuelas tendrán acceso a internet satelital

A la reunión asistieron Juan David Vélez, representante de Starlink para América Latina y el Caribe, y Jonathan Kleinman, director senior de Desarrollo de Mercado para la región, quien presentó una propuesta integral para implementar soluciones de conectividad satelital en Honduras.

El presidente Asfura fue acompañado por la ministra de Educación Ivette Arely Argueta, quien destacó la importancia de esta iniciativa para transformar el aprendizaje en el país.

Argueta subrayó que la incorporación de la tecnología “es clave para mejorar la calidad educativa y garantizar la igualdad de oportunidades para estudiantes y profesores en todo el territorio nacional”.

El proyecto contempla implementar una solución sostenible y nacional para llevar internet a los centros educativos mediante tecnología satelital, priorizando comunidades que actualmente enfrentan limitaciones de infraestructura.

Con antenas de Starlink y fibra óptica ampliarán acceso a internet a centros escolares

También busca integrar soluciones energéticas en centros que aún carecen de acceso a electricidad, ampliando así el alcance del programa.

Actualmente, Honduras cuenta con aproximadamente 17,500 centros educativos, de los cuales alrededor de dos mil tienen acceso a internet, mientras que más de 15,000 aún carecen de conectividad y casi siete mil no tienen acceso a electricidad.

El diagnóstico refleja la urgente necesidad de cerrar la brecha digital y avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo y moderno.

A través de esta iniciativa, el gobierno pretende garantizar el acceso a herramientas tecnológicas, mejorar la calidad educativa, reducir la brecha digital y fortalecer institucionalmente el sistema educativo hondureño.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias