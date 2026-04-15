Asfura se reúne con representantes de Starlink para llevar Internet a escuelas rurales

Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno de Honduras avanzó en su compromiso de modernizar el sistema educativo, reforzando la conectividad digital en todo el país. Como parte de esa visión, el presidente Nasry Asfura sostuvo una reunión estratégica en la Casa Presidencial con representantes de Starlink, destinada a ampliar el acceso a Internet en los centros educativos, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

A la reunión asistieron Juan David Vélez, representante de Starlink para América Latina y el Caribe, y Jonathan Kleinman, director senior de Desarrollo de Mercado para la región, quien presentó una propuesta integral para implementar soluciones de conectividad satelital en Honduras. El presidente Asfura fue acompañado por la ministra de Educación Ivette Arely Argueta, quien destacó la importancia de esta iniciativa para transformar el aprendizaje en el país. Argueta subrayó que la incorporación de la tecnología “es clave para mejorar la calidad educativa y garantizar la igualdad de oportunidades para estudiantes y profesores en todo el territorio nacional”. El proyecto contempla implementar una solución sostenible y nacional para llevar internet a los centros educativos mediante tecnología satelital, priorizando comunidades que actualmente enfrentan limitaciones de infraestructura.