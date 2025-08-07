Unas 1,000 escuelas se conectarán con internet previo a los comicios, dice Esponda

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de Educación, Daniel Esponda, aseguró que se conectarán al menos 1,000 escuelas con el servicio de internet con el apoyo de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel). Las acciones se harán previo a los comicios generales que se desarrollarán el 30 de noviembre, donde al menos 5,000 escuelas funcionarán como centros de votación.

La conexión de los 1,000 centros vendría a mejorar el problema de conectividad a internet que tienen al menos 1,600 centros que serán centros de votación, reiteró. De acuerdo a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) a nivel nacional hay cerca de 2,200 escuelas que no cuenta con las condiciones mínimas como servicio de energía eléctrica y conectividad. Son más de 600 centros sin el servicio de energía eléctrica y unos 1,600 sin acceso digital, detalló Kevin Rodríguez, especialista en energía de la ASJ.

Eso podría causar serias limitaciones el día de las elecciones, señalan diferentes sectores; organizaciones civiles, expertos y sectores sociales, temen que debido a esos problemas se pueda comprometer la legitimidad del proceso electoral de noviembre. A criterio de Esponda, los centros educativos deberían ser entregados a las Fuerzas Armadas y al Consejo Nacional Electoral (CNE) dos días antes del día de las votaciones. "No los necesitan antes en realidad, es un error que se cometió en el pasado que las escuelas se cerraran 15 días antes; el CNE perfectamente puede asumir el control de los centros educativos el viernes antes del domingo de las elecciones", apuntó.