Padre Leopoldo Serrano anuncia nueva caminata e invita a candidatos presidenciales a dialogar

Tegucigalpa, Honduras.- El padre Leopoldo Serrano, conocido por sus luchas sociales, anunció que para este viernes 8 de agosto emprenderá una nueva caminata hacia la capital e invitó a los candidatos presidenciales a sumarse para entablar diálogos y velar por la paz de Honduras. “Mi invitación a los presidenciables es que eviten que yo camine. No es fácil, ayer practiqué 40 minutos por la mañana, y hoy al mediodía, otros 40. Pero si tengo que hacerlo, lo haré por Honduras. No lo hago por buscar fama”, manifestó el sacerdote.

Serrano partirá desde el kilómetro 89 de la carretera de occidente, específicamente en el sector de Valle Verde, en Macuelizo (Santa Bárbara) hasta llegar a Tegucigalpa, y para ocasión enfatizó que no está invitando a la población a acompañarlo. "Yo voy a hacer mi sacrificio por mis pecados y por los pecados de los demás", dijo.

“Voy a emprender una segunda caminata, no lo estoy haciendo contra el partido Libre ni contra ningún partido político”, recalcó. Además de llamar a la unidad a los candidatos presidenciales, la caminata también es una manifestación en contra de la violencia que azota al país. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El padre informó que le escribió a los cinco aspirantes y que dos les confirmaron que están dispuestos al diálogo. Sobre quiénes no le han respondido, detalló "me falta que me conteste Salvador Nasralla, Rixi Moncada y Nasry Asfura". "Los cinco son buenas personas, buenos seres humanos. En el momento que se lanza para ser presidente, son buenas personas. Yo no tengo nada contra ellos. Yo sé que ellos van a reflexionar y van a tomar la decisión de encontrarnos", expresó.

Caminata de las iglesias