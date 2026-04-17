Gobierno reconoce labor de la FAH en su 95 aniversario; anuncia fortalecimiento institucional

El presidente de la República, Nasry Asfura, participó este viernes como invitado de honor en la ceremonia por el 95 aniversario de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), donde destacó la importancia de fortalecer las instituciones del país.
Durante su intervención, el mandatario aseguró que su visión es convertir a Honduras en un país moderno, seguro y con instituciones sólidas al servicio de la población.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de su gobierno de continuar impulsando la modernización de la Fuerza Aérea, mediante inversiones en formación, tecnología y equipamiento.
Asimismo, señaló que también se busca mejorar las condiciones de los hombres y mujeres que integran esta institución militar.
El gobernante subrayó que el aniversario de la FAH no solo representa una celebración, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el país que se desea construir.
Indicó que una nación fuerte requiere instituciones sólidas, disciplina, orden y una visión clara de futuro, elementos que —según dijo— son fundamentales para el desarrollo del país.
En su discurso, reconoció además el papel de los llamados “soldados del aire” como un pilar en la seguridad nacional.
Recordó que la Fuerza Aérea también participa en labores de rescate y atención en situaciones de emergencia.
“Ustedes han demostrado que servir a Honduras no es un discurso, es una vocación que se honra con hechos”, expresó Asfura al dirigirse a los miembros de la institución.
El presidente reiteró su compromiso de continuar trabajando en la construcción de un país más fuerte, ordenado y preparado para enfrentar los desafíos del futuro.
La ceremonia se desarrolló en el hangar presidencial de la base aérea Hernán Acosta Mejía, con la participación de autoridades civiles, militares y representantes de la sociedad.
Entre los asistentes destacaron el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio Ardón; y el comandante de la FAH, Walter Yanuario Paz López, así como otras autoridades nacionales e internacionales.