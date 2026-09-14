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¿Quieres hacer un testamento? Estos son los pasos y requisitos en Honduras

Hacer un testamento en Honduras permite dejar constancia de la última voluntad sobre sus bienes. Conozca los tipos y requisitos establecidos por la ley

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 11:33
¿Quieres hacer un testamento? Estos son los pasos y requisitos en Honduras

El documento permite dejar expresada la voluntad de una persona sobre sus bienes y otras decisiones que pueden producir efectos después de su fallecimiento.

 Foto: Imagen de Stock

Tegucigalpa, Honduras.- Decidir qué ocurrirá con los bienes después de la muerte es un tema que muchas personas dejan para más adelante, sin conocer que en Honduras existen mecanismos legales para expresar su última voluntad y dejar constancia de sus decisiones.

Uno de ellos es el testamento, regulado y definido por el Código Civil como "un acto por el cual una persona dispone de todo o una parte de sus bienes para que tenga efecto después de sus días, conservando la posibilidad de revocar sus disposiciones mientras tenga la capacidad legal para hacerlo".

En términos sencillos, el documento permite dejar expresada la voluntad de una persona sobre sus bienes y otras decisiones que pueden producir efectos después de su fallecimiento.

¿Qué tipos de testamento existen en Honduras?

Entre las modalidades contempladas por el Código Civil se encuentran el testamento abierto y cerrado, dos figuras que se diferencian principalmente por la forma en que se expresa y conserva la voluntad del testador.

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El testamento abierto es una de las modalidades reguladas por la legislación hondureña y debe otorgarse ante un notario y tres testigos idóneos que vean y entiendan al testador.

En cambio, el testamento cerrado tiene características distintas, debido a que el contenido de la voluntad permanece reservado.

¿Qué información debe incluir un testamento?

El Código Civil establece diversos datos relacionados con el testador que debe incluir un testamento, entre los cuales figura el nombre y apellido del mismo, su lugar de nacimiento, nacionalidad, domicilio, edad y la circunstancia de encontrarse en pleno juicio.

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También deben constar otros datos previstos por la ley como la información de los testigos, el lugar y la fecha del otorgamiento y el nombre del notario que autoriza el acto.

¿Qué se debe hacer para elaborar un testamento?

El primer paso es buscar asesoría de un profesional del derecho autorizado para ejercer como notario y explicar claramente cuál es la voluntad que se desea dejar expresada.

Antes del otorgamiento, el interesado debe identificar los bienes y decisiones que desea incorporar al documento y proporcionar la información necesaria para que el acto cumpla con las formalidades legales.

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Asimismo, deberá determinarse el tipo de testamento que se otorgará y cumplir con los requisitos relacionados con la intervención del notario y los testigos cuando la ley así lo establezca.

¿Quién puede hacer un testamento?

La legislación hondureña establece reglas sobre la capacidad indelegable para testar y señala que la voluntad debe ser expresada directamente por la persona que otorga el testamento, por lo que terceros no pueden realizar el testamento en nombre del interesado.

Asimismo, el Código Civil contempla limitaciones para determinadas personas, entre ellas, quienes no se encuentren en condiciones legales para expresar válidamente su voluntad.

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Por ello, antes de elaborar el documento es recomendable acudir a un notario para verificar que el otorgamiento cumpla con todos los requisitos exigidos por la ley.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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