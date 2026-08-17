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Sedesol abre convocatoria de becas para hondureños que estudian en el extranjero

El proceso de inscripción estará abierto hasta el próximo lunes 24 de agosto para que los interesados completen el formulario y presenten la documentación.

  • Actualizado: 17 de agosto de 2026 a las 17:59
Sedesol abre convocatoria de becas para hondureños que estudian en el extranjero

Los jóvenes hondureños que estudian en el extranjero pueden aplicar a la beca a través de la página web de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños que actualmente cursan estudios universitarios en el extranjero ya pueden postularse a la convocatoria de becas internacionales de pregrado y posgrado que brinda el Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El proceso de inscripción que inició este lunes 17 de agosto y permanecerá habilitado hasta el próximo lunes 24 de agosto será en línea.

Por lo que los interesados deberán completar el formulario y cargar la documentación requerida dentro de ese plazo a través de la plataforma.

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La convocatoria está dirigida específicamente a hondureños que ya se encuentran estudiando en una institución de educación superior fuera del país, según la información difundida por Sedesol.

Los interesados deben presentar una serie de documentos para si inscripción, entre ellos el Documento Nacional de Identificación, la, constancia de matrícula del período académico actual, carta de aceptación de la universidad con fecha actual.

El título del último grado académico (ambos lados visualizando sellos), constancia de cuenta bancaria personal en lempiras emitida por el banco, recibo de energía eléctrica de la residencia donde vive actualmente.

Esos documentos deben ser cargados correctamente durante el llenado del formulario en la página web de la institución estatal.

Los aspirantes deberán presentar además una copia de su pasaporte vigente, así como documentación que permita acreditar su permanencia legal en el país donde actualmente realizan sus estudios, como la visa de estudiante o el carné de residencia vigente.

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Después de completar el registro y adjuntar los documentos, los postulantes deberán someterse a las etapas de evaluación establecidas por el programa, es decir, un estudio socioeconómico de los aspirantes.

El proceso de estas becas se suma a otros programas de apoyo que la Sedesol mantiene para hondureños que realizan estudios de educación superior en el extranjero.

Este año el Gobierno destinó alrededor de 264 millones de lempiras para el programa de becas universitarias de grado y posgrado dentro y fuera del país.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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