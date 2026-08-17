Sedesol abre convocatoria de becas para hondureños que estudian en el extranjero

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños que actualmente cursan estudios universitarios en el extranjero ya pueden postularse a la convocatoria de becas internacionales de pregrado y posgrado que brinda el Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El proceso de inscripción que inició este lunes 17 de agosto y permanecerá habilitado hasta el próximo lunes 24 de agosto será en línea. Por lo que los interesados deberán completar el formulario y cargar la documentación requerida dentro de ese plazo a través de la plataforma.

La convocatoria está dirigida específicamente a hondureños que ya se encuentran estudiando en una institución de educación superior fuera del país, según la información difundida por Sedesol. Los interesados deben presentar una serie de documentos para si inscripción, entre ellos el Documento Nacional de Identificación, la, constancia de matrícula del período académico actual, carta de aceptación de la universidad con fecha actual. El título del último grado académico (ambos lados visualizando sellos), constancia de cuenta bancaria personal en lempiras emitida por el banco, recibo de energía eléctrica de la residencia donde vive actualmente. Esos documentos deben ser cargados correctamente durante el llenado del formulario en la página web de la institución estatal. Los aspirantes deberán presentar además una copia de su pasaporte vigente, así como documentación que permita acreditar su permanencia legal en el país donde actualmente realizan sus estudios, como la visa de estudiante o el carné de residencia vigente.