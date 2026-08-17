Magisterio cuestiona baja inversión ante alta necesidad que tienen centros educativos

Tegucigalpa, Honduras.- El sector magisterial considera que la millonaria inversión que requiere el sistema educativo para reparar y ampliar la infraestructura escolar es el reflejo de años de abandono y de la falta de continuidad en los programas destinados al mantenimiento de los centros educativos. La reacción del gremio surge luego que el diagnóstico del Sistema de Planificación de Infraestructura Educativa (Siplie) revelara que el país necesita más de 28,208 millones de lempiras para intervenir y ampliar la infraestructura de los centros educativos públicos. Gerardo Solano, representante del magisterio, aseguró que la situación actual es consecuencia de la escasa atención que ha recibido la infraestructura escolar en los últimos años.

"Se necesita urgentemente retomar la parte de infraestructura escolar", manifestó el dirigente magisterial al referirse a las malas condiciones en las que funcionan numerosos centros educativos del país. De acuerdo a los datos de la plataforma del Siplie, publicados por EL HERALDO, el sistema educativo requiere más de 13,564 millones de lempiras para la reparación de aulas. Mientras que unos 8,573 millones son necesarios para la construcción de nuevos espacios educativos; además, se requieren casi 6,000 millones para ejecutar obras de rehabilitación general en los establecimientos escolares. Las cifras evidencian que una parte importante de los centros educativos presenta problemas estructurales que afectan directamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. De acuerdo a la titular de Educación, Arely Argueta, a nivel nacional hay un total de 3,714 centros escolares que requieren intervención inmediata. El magisterio cuestionó que actualmente no existan anuncios relacionados con proyectos de reparación masiva en los centros educativos. Solano aseguró que la infraestructura escolar no ocupa un lugar prioritario dentro de la agenda gubernamental de la actual administración.