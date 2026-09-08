Paso a paso: así puedes registrar una marca y proteger tu negocio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Emprender un negocio implica mucho más que crear un nombre, diseñar un logotipo y abrir cuentas en redes sociales. Para proteger legalmente la identidad comercial de un producto o servicio, los emprendedores pueden solicitar el registro de su marca ante el Instituto de la Propiedad (IP). En Honduras, el trámite está bajo la responsabilidad de la Dirección General de Propiedad Intelectual y puede ser realizado por personas naturales o jurídicas interesadas en obtener protección sobre una marca o signo distintivo.

El proceso para registrar una marca combina pasos digitales y presenciales, por lo que los solicitantes deben completar una serie de requisitos previos a presentar la documentación ante las autoridades correspondientes.

¿Cómo registrar una marca en Honduras?

El primer paso consiste en solicitar la creación de un usuario en la plataforma WIPO FILE, sistema utilizado para la presentación de nuevas solicitudes relacionadas con el registro de marcas. Una vez creada la cuenta, el interesado deberá ingresar a la plataforma y completar la solicitud con la información correspondiente a la marca que desea registrar.

Posteriormente, el proceso continúa con la presentación física de la documentación requerida ante el Instituto de la Propiedad, de acuerdo con la información disponible en el Portal Único de Trámites del Gobierno de Honduras.

Requisitos para registrar una marca

Entre los documentos contemplados por el IP se encuentra la carta poder, la escritura de constitución y una fotocopia autenticada, además de 20 etiquetas de la marca, un timbre de contratación de 50 lempiras y los demás documentos que considere necesarios anexar a la solicitud. La documentación debe presentarse en las oficinas del Instituto de la Propiedad, específicamente en la Dirección General de Propiedad Intelectual, en la ventanilla número 26, según el Portal Único de Trámites.

¿Quién puede registrar una marca?

El registro puede ser solicitado por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que busquen proteger un nombre, signo o elemento distintivo relacionado con los productos o servicios que ofrecen.

Esto convierte el trámite en una herramienta de interés para pequeños y medianos emprendedores, comerciantes, empresas y negocios que operan de forma física o a través de plataformas digitales.

Registrar una marca no es lo mismo que abrir un negocio

Uno de los aspectos que deben tomar en cuenta los emprendedores es que utilizar un nombre comercial no significa automáticamente que este cuente con protección como marca. Tener una página en Facebook, Instagram, TikTok u otra plataforma digital tampoco equivale al registro legal de una marca, por lo que quienes buscan proteger su identidad comercial deben realizar el trámite correspondiente ante la autoridad competente.

¿Cuánto tiempo dura el registro de una marca?

De acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial, una marca registrada en Honduras tiene una vigencia de 10 años contados desde la fecha de su concesión. Una vez finalizado ese período, el titular puede solicitar la renovación del registro por períodos sucesivos, siempre que cumpla con los procedimientos establecidos.