¿Cómo puedo reactivar mi expediente para retomar mi carrera en la UNAH?

Tegucigalpa, Honduras.- Si por motivos personales abandonaste tus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y tu cuenta se desactivó, y ahora deseas retomar el curso de tu plan de estudios, en EH Trámites te explicamos cómo puedes activarla para ingresar a este nuevo periodo académico.

Si eres o has sido estudiante de la máxima casa de estudio y tu cuenta ahora aparece inactiva, solo debes ingresar a tu cuenta con tu propia contraseña.

Para esto, lo primero que debes hacer es acceder a https://registro.unah.edu.hn e ingresar los datos que te solicita.

Pero, ¿qué pasa si olvidé mi contraseña? Tranquilo, también puedes recuperarla. Solo debes visitar las oficinas de Registro de la UNAH y dirigirte al área de Archivos, donde deberás presentar tu identificación personal y te ayudarán a verificar tus datos.

Si no puedes movilizarte, también puedes realizar el proceso ingresando a este formulario: Recuperar mi cuenta