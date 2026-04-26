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¿Cómo puedo reactivar mi expediente para retomar mi carrera en la UNAH?

Si deseas retomar tus estudios superiores este año y tu cuenta aparece inactiva, aquí te explicamos el paso a paso que debes seguir para activarla nuevamente

  • Actualizado: 26 de abril de 2026 a las 12:21
¿Cómo puedo reactivar mi expediente para retomar mi carrera en la UNAH?

Página del sitio oficial de la UNAH para ingresar a tu cuenta estudiantil.

 Foto: Captura

Tegucigalpa, Honduras.- Si por motivos personales abandonaste tus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y tu cuenta se desactivó, y ahora deseas retomar el curso de tu plan de estudios, en EH Trámites te explicamos cómo puedes activarla para ingresar a este nuevo periodo académico.

Si eres o has sido estudiante de la máxima casa de estudio y tu cuenta ahora aparece inactiva, solo debes ingresar a tu cuenta con tu propia contraseña.

Para esto, lo primero que debes hacer es acceder a https://registro.unah.edu.hn e ingresar los datos que te solicita.

Pero, ¿qué pasa si olvidé mi contraseña? Tranquilo, también puedes recuperarla. Solo debes visitar las oficinas de Registro de la UNAH y dirigirte al área de Archivos, donde deberás presentar tu identificación personal y te ayudarán a verificar tus datos.

Si no puedes movilizarte, también puedes realizar el proceso ingresando a este formulario: Recuperar mi cuenta

¿Cómo puedo reactivar mi expediente para retomar mi carrera en la UNAH?

Este es el formulario que deberás llenar con los datos personales que se solicitan, además del motivo o detalle del incidente para recuperar tu cuenta.

¿Cómo hago la solicitud?

1. Al iniciar sesión en tu cuenta, aparecerá un mensaje indicando que tu expediente está inactivo por no haber estudiado por 6 períodos consecutivos.

2. Haz clic en el botón "Realizar solicitud de reactivación de expediente inactivo".

3. Haz clic en "Nueva solicitud" y coloca la justificación por la cual dejaste de estudiar en la UNAH.

4. Pulsa "Enviar" y una vez enviada la solicitud, debes esperar el dictamen que emitirá la Coordinación de Carrera, el cual podrás revisar en la opción de Solicitudes.

Si el dictamen es favorable, ya podrás ingresar en el próximo proceso de prematrícula y matrícula.

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Alejandra Rivera
Alejandra Rivera
Periodista

Licenciada en Periodismo por la UNAH. Redactora de temas nacionales e internacionales, principalmente con narrativas políticas y humanas, en la mesa digital de El Heraldo.

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