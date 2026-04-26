Sabastian Sawe, el atleta que rompió los límites humanos

El keniano Sabastian Sawe, de 31 años, ha batido el récord del mundo en un maratón oficial al vencer este domingo en Londres, con un tiempo de una hora, 59 minutos y 30 segundos.
Sawe, que precedió en la línea de meta al etíope Yomif Kejelcha (1h59:41) y al uganés Jacob Kiplimo (2h00:28), rebaja la marca que tenía su compatriota Kelvin Kiptum de 2:00.35 desde el 8 de octubre de 2023 en Chicago (Estados Unidos).
"Es un día histórico para mí", dijo Sawe a la cadena británica BBC tras la victoria. Este fue el cuarto maratón de su carrera deportiva, con pleno de victorias, Sawe pulverizó en Londres la marca soñada por cualquier atleta para firmar un crono histórico de 1:59:30, enterrando los 2:00:35 obtenidos en Chicago en 2023 por su compatriota Kelvin Kiptum, fallecido en febrero de 2024 en un accidente de tráfico.
"La verdad es que empezamos la carrera muy bien y cuando nos acercábamos al final me sentía muy fuerte. Creo que mis rivales me han ayudado mucho (a batir el récord). Cuando vi el tiempo me emocioné. Todo lo que he trabajado los últimos meses se ha transformado hoy en un gran resultado", agregó el keniano, que promedió un tiempo de dos minutos y 49 segundos por kilómetro.
En tercera posición acabó el etíope Yomif Kejelcha, que con un tiempo de 1:59:41 consiguió el récord de su país y el mejor en un debut en una maratón en la historia, mientras que Kiplimo, de Uganda, terminó tercero con un tiempo de 2:00:28, siendo este el mejor registro de su país.
Fue en ese momento cuando, con una brecha de varios segundos sobre Kiplimo y conscientes de que la victoria se decidiría entre ellos, el ritmo aumentó y empezó a ser real la posibilidad de bajar de las dos horas. A falta de un kilómetro, Sawe aceleró, dejó atrás a Kejelcha y se proclamó campeón con un tiempo nunca visto y que supone un paso adelante en la maratón y una histórica barrera derribada.
Steve Cram, comentarista en la BBC y antiguo campeón del mundo, se deshizo en elogios hacia una prueba que entra de lleno en los libros de la historia.
"Aún no me lo creo. Hay momentos que ocurren en la historia del deporte y quieres ser parte de ellos y haber presenciado esto es un privilegio. Pensábamos que iba a ser un día propicio para los récords, pero ni en nuestros sueños más locos podríamos haber previsto esto", apuntó Cram durante la retransmisión de la prueba en Reino Unido.
El nuevo dios del maratón, cuyo entrenador es el italiano Claudio Berardelli, se crió en su aldea, entre campos de maíz, en donde trabajaba su padre, Simion. Su madre, Emily, le inculcó la afición por el atletismo, que empezó a practicar cuando estaba en al escuela primaria.
El atletismo le ‘salvó’ de trabajar en el campo y su progresión le llevó a entrenar en Kapsabet, en el condado de Nandi, una zona rural en altura donde se ha forjado como estrella sin alejarse de sus raíces. “Entrenar en un equipo competitivo te impulsa a superarte. Cuando todos se esfuerzan al máximo, te motiva a seguir mejorando porque siempre hay un reto para los demás”, apunta Sawe.
Este domingo ha sido un día histórico para el atletismo en Londres, ya que la etíope Tigst Assefa se ha impuesto este domingo en el maratón de Londres tras batir su propio récord del mundo con un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 41 segundos.