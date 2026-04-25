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Linda aficionada deslumbra, el Morazán blindado y ambientazo previo al Real España vs Olimpia

San Pedro Sula vivirá una noche cargada de buen fútbol y ambiente deportivo

  • Actualizado: 25 de abril de 2026 a las 17:40
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Real España y Olimpia se enfrentan este domingo en San Pedro Sula. Te mostramos el ambientazo que se vive previo al arranque del juego.

Fotos: Yoseph Amaya y Neptali Romero.
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El Club Deportivo Olimpia arribó este sábado a San Pedro Sula, donde tendrá uno de los partidos más importantes de la temporada.

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Su rival será el peligroso Real España, que al igual que Olimpia, pelea por los primeros lugares de la tabla del Clausura 2026.

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Este bus transportaba al equipo merengue al estadio Francisco Morazán.

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La llegada del Olimpia fue una locura. Varios hinchas aguardaron a la llegada del plantel para saludar a los futbolistas.

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Cientos de la Policía Nacional de Honduras estarán brindando seguridad en este clásico.

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Así lucían las afueras del estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, sede del encuentro, a más de dos horas del arranque del juego.

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Esta linda aficionada sorprendió y se robó las miradas por su cuerpazo. Su nombre es Paola y es seguidora de Olimpia.

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Las chicas de Real España no se quedan atrás y representaron la belleza de la mujer hondureña.

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Otras de las hermosuras que apoyarán a la máquina en esta noche de fútbol en el "mora".

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El periodista Jafeth Moreno de EL HERALDO fue captado en plena labor informativa.

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Eduardo Espinel, técnico del Olimpia, llegó alegre y confiado en poder sacar los 3 puntos de visita.

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Los leones están en el segundo lugar de la tabla de posiciones y un triunfo los pone en la cima del Clausura 2026.
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La afición de Real España estará alentando los noventa minutos en el clásico.

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Los niños no quieren perderse esta fiesta deportiva en la Capital Industrial de nuestro país.

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Los colaboradores de la Liga Nacional aprovecharon para tomarse una foto con Luis "Buba" López.

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