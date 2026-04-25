Linda aficionada deslumbra, el Morazán blindado y ambientazo previo al Real España vs Olimpia

Real España y Olimpia se enfrentan este domingo en San Pedro Sula. Te mostramos el ambientazo que se vive previo al arranque del juego.
El Club Deportivo Olimpia arribó este sábado a San Pedro Sula, donde tendrá uno de los partidos más importantes de la temporada.
Su rival será el peligroso Real España, que al igual que Olimpia, pelea por los primeros lugares de la tabla del Clausura 2026.
Este bus transportaba al equipo merengue al estadio Francisco Morazán.
La llegada del Olimpia fue una locura. Varios hinchas aguardaron a la llegada del plantel para saludar a los futbolistas.
Cientos de la Policía Nacional de Honduras estarán brindando seguridad en este clásico.
Así lucían las afueras del estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, sede del encuentro, a más de dos horas del arranque del juego.
Esta linda aficionada sorprendió y se robó las miradas por su cuerpazo. Su nombre es Paola y es seguidora de Olimpia.
Las chicas de Real España no se quedan atrás y representaron la belleza de la mujer hondureña.
Otras de las hermosuras que apoyarán a la máquina en esta noche de fútbol en el "mora".
El periodista Jafeth Moreno de EL HERALDO fue captado en plena labor informativa.
Eduardo Espinel, técnico del Olimpia, llegó alegre y confiado en poder sacar los 3 puntos de visita.
Los leones están en el segundo lugar de la tabla de posiciones y un triunfo los pone en la cima del Clausura 2026.
La afición de Real España estará alentando los noventa minutos en el clásico.
Los niños no quieren perderse esta fiesta deportiva en la Capital Industrial de nuestro país.
Los colaboradores de la Liga Nacional aprovecharon para tomarse una foto con Luis "Buba" López.