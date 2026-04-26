Brooklyn Beckham lleva un año sin hablar con sus padres y la reconciliación se aleja

David y Victoria Beckham llevan cerca de un año sin contacto directo con su hijo mayor, Brooklyn, de 27 años, según fuentes cercanas a la familia citadas por Page Six.
La situación se hizo pública en enero, cuando el joven publicó un extenso comunicado en redes sociales en el que acusó a sus padres de anteponer la marca familiar a sus hijos y de intentar arruinar su matrimonio con Nicola Peltz desde antes de la boda.
La distancia se ha mantenido incluso en fechas señaladas. Brooklyn no asistió a los actos de celebración del 50 cumpleaños de David, a los desfiles de moda de Victoria ni a la ceremonia de investidura de su padre como sir.
Mientras sus hermanos Cruz y Romeo han seguido presentes en los actos familiares, Brooklyn permaneció en Los Ángeles.
Su único contacto con la familia se limita, según las mismas fuentes, a mensajes esporádicos con sus abuelos paternos y maternos.
Esta semana, Victoria viajó a Nueva York para presentar su colección con Gap, que se agotó en pocas horas, y fue reconocida entre las 100 personas más influyentes del año por la revista Time. David, Cruz y Harper la acompañaron en los actos. Brooklyn no estuvo presente.
Las esperanzas de que la reconciliación llegara antes del Mundial de fútbol, previsto para este verano en Estados Unidos, se han ido diluyendo. "Todo está congelado", señaló una fuente al citado medio.
Brooklyn tampoco tiene previsto unirse a la familia durante ese período, pese a que David, propietario del Inter Miami, participará en los actos del torneo junto al príncipe Guillermo de Gales.
El origen del distanciamiento se remonta a la boda de Brooklyn y Nicola en 2022, marcada por la polémica en torno al vestido de novia que Victoria se comprometió a diseñar y finalmente no realizó.
Desde entonces, las versiones de ambas familias han divergido en varios puntos. En su comunicado de enero, Brooklyn también acusó a su madre de haber interferido en su primer baile con Nicola durante la ceremonia.