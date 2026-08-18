Hasta L5,000 de multa por escándalo público en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Las personas que provoquen escándalos públicos en horas de la noche pueden enfrentar multas de hasta L5,000, dependiendo de la gravedad de la falta o si reinciden en la conducta, según las disposiciones del Plan de Arbitrios del Distrito Central. La normativa contempla sanciones para quienes perturben la tranquilidad de los vecinos con música, gritos, reuniones ruidosas u otros sonidos, especialmente después de la medianoche. Si el problema ocurre en una zona residencial, los afectados pueden solicitar la intervención de las autoridades mediante el Sistema Nacional de Emergencias 911.

Al recibir la denuncia, el operador solicitará la información completa sobre el incidente y agentes de la Policía Nacional podrán desplazarse hasta el lugar.

¿Cuánto puede pagar por un escándalo público?

De acuerdo con los artículos 55 y 57 del Plan de Arbitrios, el escándalo público es considerado inicialmente una falta leve, por lo que la multa puede oscilar entre L300 y L500. Sin embargo, si la persona reincide o la conducta se considera intencional, pasa a ser una falta grave y la sanción puede aumentar hasta L5,000. Además de las multas, cuando el inconveniente persiste, las personas denunciadas incluso pueden llegar a ser recluidas durante 24 horas. Cabe destacar que el artículo 153 de la Ley de Convivencia Social contempla como infracción organizar o realizar, después de la medianoche, reuniones ruidosas que molesten a los vecinos o perturben la tranquilidad mediante gritos, música, voces u otros aparatos emisores de sonido. La normativa también contempla situaciones como los disparos al aire, que, además de constituir una alteración del orden, pueden poner en riesgo la vida de otras personas. Por otra parte, el artículo 53 del Plan de Arbitrios establece límites para el ruido en zonas residenciales: 65 decibeles dentro de las viviendas y 50 decibeles fuera de las instalaciones, en un radio de un kilómetro.

¿Dónde denunciar un escándalo público?