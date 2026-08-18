Vecinos del barrio La Leona piden reparar calle de acceso al Castillo Bellucci

Tegucigalpa, Honduras.- El deterioro de la calle que conduce al Castillo Bellucci, en el barrio La Leona de Tegucigalpa, mantiene preocupados a los vecinos del sector, quienes piden a las autoridades reparar la vía para mejorar el acceso a este inmueble patrimonial. La calle es utilizada diariamente por numerosos conductores que se dirigen hacia la salida a Olancho y también por quienes la utilizan como conexión hacia sectores como Cerro Grande, el barrio El Chile y zonas aledañas. El constante paso de vehículos ha contribuido al deterioro de la vía, que actualmente presenta numerosos baches que dificultan la circulación y aumentan el riesgo de accidentes.

Además, los vecinos consideran que la reparación de la calle debería ser uno de los primeros pasos para recuperar el entorno del Castillo Bellucci y facilitar que más personas puedan visitar el lugar.

Baches ya provocaron accidentes

Los habitantes aseguran que el estado de la calle no solo afecta la imagen del sector, sino que también representa un riesgo para quienes circulan por ella. Jorge Valladares, vecino de La Leona, relató uno de los incidentes ocurridos en la zona: "Una vez una muchacha quiso evadir un bache para no golpear su carro, pero terminó estrellándose en el portón porque no pudo". Para los vecinos, situaciones como esta reflejan la necesidad de intervenir la calle antes de impulsar otros proyectos en los alrededores del inmueble. Especialmente, porque el deterioro también puede convertirse en un obstáculo para quienes quieran conocer el Castillo Bellucci. Las condiciones de acceso pueden desmotivar tanto a visitantes nacionales como extranjeros. Valladares explicó que los habitantes han planteado a la Alcaldía Municipal del Distrito Central y a otras instituciones competentes la necesidad de mejorar el acceso y recuperar el entorno del inmueble. "Estamos pidiéndolo a la alcaldía, en conjunto con las entidades del gobierno central que son competentes para hacer realidad este sueño", manifestó. La propuesta de los vecinos va más allá de la reparación de la calle. Su intención es que el Castillo Bellucci pueda convertirse en un espacio de utilidad pública y formar parte de un circuito cultural junto al parque La Leona. El parque, recientemente restaurado, se encuentra a pocos metros del castillo y es considerado por los habitantes como un punto que podría complementar una futura ruta cultural.

Proponen convertir el castillo en museo