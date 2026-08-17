La FEUH busca recuperar centro social abandonado desde hace más de dos décadas

Tegucigalpa, Honduras.- El antiguo Centro Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que permanece abandonado desde hace más de dos décadas, ​​​​​​podría ser recuperado por la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH), que ya inició las gestiones para volver a utilizar el espacio. El terreno, conformado por 3,014 metros cuadrados, actualmente presenta paredes deterioradas y rayadas, maleza, basura y restos de materiales de construcción. El abandono ha generado cuestionamientos entre estudiantes, quienes señalan que el espacio lleva años sin cumplir una función para la comunidad universitaria.

Luis Arquez, estudiante, cuestionó la falta de avances para recuperar el inmueble: "El centro está terminando en el olvido, desde el 2015 quieren hacer algo y como no hay interés no hacen nada. Pierden más el tiempo haciendo mega edificios con aulas vacías." Ante los constantes cuestionamientos, la FEUH plantea iniciar un proceso para determinar qué se puede hacer con el terreno y la estructura que permanece en el lugar.

Primero definirán situación legal y estado del inmueble

El presidente de la FEUH, Robinsson Hernández, explicó que la primera etapa consiste en formalizar la situación jurídica del espacio, que durante años estuvo cedido a la Facultad de Ciencias Jurídicas. Según relató, el inmueble fue entregado hace más de dos décadas con el propósito de construir allí un consultorio jurídico. El acuerdo establecía que, si el proyecto no se ejecutaba, el espacio debía regresar a la federación. "Ahora es también de trámite para formalizar todo. Al menos la universidad ya reconoció que el espacio es de la federación y que se nos va a ceder formalmente", explicó. Una vez completado ese proceso, la organización buscará apoyo de los colegios de ingenieros civiles o arquitectos para realizar un análisis estructural del inmueble. "Tenemos que ver cómo está toda la estructura, si la estructura que actualmente está en condiciones de ser remodelada o si es necesario demoler todo y empezar algo desde cero", detalló Hernández. El resultado de esa evaluación determinará si el proyecto puede partir de la infraestructura existente o si será necesario construir nuevamente.

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