La FEUH busca recuperar centro social abandonado desde hace más de dos décadas

Tegucigalpa, Honduras.- El antiguo Centro Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que permanece abandonado desde hace más de dos décadas, podría ser recuperado por la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH), que ya inició las gestiones para volver a utilizar el espacio.
El terreno, conformado por 3,014 metros cuadrados, actualmente presenta paredes deterioradas y rayadas, maleza, basura y restos de materiales de construcción.
El abandono ha generado cuestionamientos entre estudiantes, quienes señalan que el espacio lleva años sin cumplir una función para la comunidad universitaria.
Luis Arquez, estudiante, cuestionó la falta de avances para recuperar el inmueble: "El centro está terminando en el olvido, desde el 2015 quieren hacer algo y como no hay interés no hacen nada. Pierden más el tiempo haciendo mega edificios con aulas vacías."
Ante los constantes cuestionamientos, la FEUH plantea iniciar un proceso para determinar qué se puede hacer con el terreno y la estructura que permanece en el lugar.
Primero definirán situación legal y estado del inmueble
El presidente de la FEUH, Robinsson Hernández, explicó que la primera etapa consiste en formalizar la situación jurídica del espacio, que durante años estuvo cedido a la Facultad de Ciencias Jurídicas.
Según relató, el inmueble fue entregado hace más de dos décadas con el propósito de construir allí un consultorio jurídico. El acuerdo establecía que, si el proyecto no se ejecutaba, el espacio debía regresar a la federación.
"Ahora es también de trámite para formalizar todo. Al menos la universidad ya reconoció que el espacio es de la federación y que se nos va a ceder formalmente", explicó.
Una vez completado ese proceso, la organización buscará apoyo de los colegios de ingenieros civiles o arquitectos para realizar un análisis estructural del inmueble.
"Tenemos que ver cómo está toda la estructura, si la estructura que actualmente está en condiciones de ser remodelada o si es necesario demoler todo y empezar algo desde cero", detalló Hernández.
El resultado de esa evaluación determinará si el proyecto puede partir de la infraestructura existente o si será necesario construir nuevamente.
FEUH plantea biblioteca o centro cultural
Aunque todavía no existe un proyecto definitivo, Hernández mencionó algunas de las alternativas que se podrían desarrollar en el terreno.
"Personalmente, creo que ese es un espacio que se puede utilizar para cuestiones como, por ejemplo, la construcción de una biblioteca o también como un espacio para un centro cultural", explicó.
El dirigente estudiantil señaló que la FEUH por sí sola tendría dificultades para financiar una obra de esta magnitud, por lo que buscará establecer alianzas con distintos sectores.
La organización contempla solicitar apoyo a la propia universidad, instituciones públicas, empresas privadas y organismos de cooperación internacional.
El propósito, según Hernández, es que el espacio pueda beneficiar no únicamente a los estudiantes de la UNAH, sino también a otros sectores de la población.
El abandono del Centro Social no es reciente. De acuerdo con el contexto proporcionado, las autoridades universitarias plantearon distintos proyectos para recuperar el espacio durante la última década.
En 2014 se anunció que el inmueble sería convertido en un hospital de atención de traumas. Un año después se planteó destinarlo a actividades culturales. Ninguna de las propuestas llegó a concretarse.
Ahora, la FEUH pretende retomar el proceso, aunque todavía no existe una fecha definida para comenzar las obras: "Aún no tenemos una fecha, pero nos vamos a encargar de que eso sí o sí salga este periodo académico", afirmó Hernández.
Mientras eso ocurre, el deterioro del inmueble continúa siendo visible entre basura, maleza y estructuras abandonadas, a la espera de que la nueva iniciativa logre sacar al Centro Social del olvido.