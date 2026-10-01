A disparos asesinan a creador de contenido en el municipio Olanchito, Yoro

Yoro, Honduras.- Cristian Alexander Blanco, un joven dedicado al comercio y a la creación de contenido en redes, fue asesinado a disparos la mañana del miércoles en el municipio de Olanchito, Yoro.
El hecho ocurrió en el desvío que conduce hacia la comunidad de La Sabana de San Carlos, donde Blanco realizaba actividades relacionadas con su trabajo como comerciante.
De acuerdo con la información preliminar, el joven se dedicaba a distribuir productos en pulperías y pequeños negocios de la zona para ganarse la vida.
Tras finalizar una entrega, Blanco se dirigía hacia su vehículo cuando fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.
Los sujetos le dispararon en varias ocasiones y posteriormente huyeron del lugar a bordo del vehículo. Vecinos y transeúntes alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio y acordonaron la escena para iniciar con las investigaciones.
Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal forense del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes y coordinaron el levantamiento judicial del cuerpo para trasladarlo a la morgue legal.
Blanco era conocido por su participación en los “TikTokers Oficiales de Olanchito” y como integrante del equipo deportivo Catrachas FC. También era seleccionado activo del grupo de creadores de contenido.
La Selección Oficial de TikTokers de Olanchito y Catrachas FC lamentó la muerte de Blanco mediante un acuerdo de duelo. “La Selección Oficial de TikTokers de Olanchito y Catrachas FC lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro querido compañero y seleccionado activo de los TikTokers Oficiales, Cristian Blanco”, expresaron