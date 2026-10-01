A disparos asesinan a creador de contenido en el municipio Olanchito, Yoro

Yoro, Honduras.- Cristian Alexander Blanco, un joven dedicado al comercio y a la creación de contenido en redes, fue asesinado a disparos la mañana del miércoles en el municipio de Olanchito, Yoro. El hecho ocurrió en el desvío que conduce hacia la comunidad de La Sabana de San Carlos, donde Blanco realizaba actividades relacionadas con su trabajo como comerciante. De acuerdo con la información preliminar, el joven se dedicaba a distribuir productos en pulperías y pequeños negocios de la zona para ganarse la vida.

Tras finalizar una entrega, Blanco se dirigía hacia su vehículo cuando fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Los sujetos le dispararon en varias ocasiones y posteriormente huyeron del lugar a bordo del vehículo. Vecinos y transeúntes alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio y acordonaron la escena para iniciar con las investigaciones.