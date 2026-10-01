Pareja es asesinada a disparos tras ser perseguida por desconocidos en Tocoa

Colón, Honduras.- Un doble homicidio sacudió a los pobladores de la comunidad de Zamora, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, luego de que una pareja fuera ejecutada a disparos por sujetos desconocidos.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Erik Daniel Bonilla, conocido con el alias de "Chiki", y una joven identificada hasta el momento como Paola Orellana.

De acuerdo con información recabada en el lugar, ambos sostenían una relación sentimental.