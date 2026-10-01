Pareja es asesinada a disparos tras ser perseguida por desconocidos en Tocoa

Colón, Honduras.- Un doble homicidio sacudió a los pobladores de la comunidad de Zamora, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, luego de que una pareja fuera ejecutada a disparos por sujetos desconocidos.
Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Erik Daniel Bonilla, conocido con el alias de "Chiki", y una joven identificada hasta el momento como Paola Orellana.
De acuerdo con información recabada en el lugar, ambos sostenían una relación sentimental.
Según relatos de testigos, las víctimas eran perseguidas por sicarios que se desplazaban a bordo de motocicletas.
Tras alcanzar a la pareja, los atacantes abrieron fuego, quitándoles la vida de manera instantánea, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.
Hasta el momento se desconocen las causas y el móvil que habrían originado este violento hecho.
Agentes policiales acudieron a la escena del crimen para acordonar el área, iniciar las investigaciones correspondientes y conocer el móvil del ataque, así como dar con los responsables.