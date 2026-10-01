  1. Inicio
  2. · Sucesos

Pareja es asesinada a disparos tras ser perseguida por desconocidos en Tocoa

Según información preliminar, ambos circulaban por la carretera cuando fueron interceptados y atacados con arma de fuego, quedando sin vida en el luga

  • Actualizado: 01 de octubre de 2026 a las 07:51
Pareja es asesinada a disparos tras ser perseguida por desconocidos en Tocoa

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Erik Daniel Bonilla y su novia, Paola Orellana.

 Foto: Cortesía

Colón, Honduras.- Un doble homicidio sacudió a los pobladores de la comunidad de Zamora, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, luego de que una pareja fuera ejecutada a disparos por sujetos desconocidos.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Erik Daniel Bonilla, conocido con el alias de "Chiki", y una joven identificada hasta el momento como Paola Orellana.

De acuerdo con información recabada en el lugar, ambos sostenían una relación sentimental.

Pareja es asesinada a disparos tras ser perseguida por desconocidos en Tocoa
(Foto: Cortesía )

Según relatos de testigos, las víctimas eran perseguidas por sicarios que se desplazaban a bordo de motocicletas.

Tras alcanzar a la pareja, los atacantes abrieron fuego, quitándoles la vida de manera instantánea, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Acribillados a disparos mueren dos hombres en colonia de San Manuel, Cortés

Hasta el momento se desconocen las causas y el móvil que habrían originado este violento hecho.

Agentes policiales acudieron a la escena del crimen para acordonar el área, iniciar las investigaciones correspondientes y conocer el móvil del ataque, así como dar con los responsables.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias