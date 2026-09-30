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Acribillados a disparos mueren dos hombres en colonia de San Manuel, Cortés

Uno de los cuerpos fue encontrado dentro del carro; el otro se presume que fue retirado de la escena por sus parientes

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 17:18
Acribillados a disparos mueren dos hombres en colonia de San Manuel, Cortés

El cadáver de Armando Gómez Zúniga, fue ingresado a la morgue de San Pedro Sula, la madrugada de este miércoles.

 Foto: El Heraldo

Cortés, Honduras.- Dos hombres perdieron la vida en circunstancias violentas, la noche del martes, en el municipio de San Manuel, en el departamento de Cortés.

El hecho criminal fue perpetrado por sicarios en la colonia Pineda No. 2. Los dos hombres iban a bordo de una camioneta marca Mitsubishi, modelo Montero, color blanco, cuando fueron perseguidos por sujetos, presuntamente en motocicleta.

La tenaz persecución se dio por varios minutos, en las calles de tierra del citado vecindario de San Manuel. Los disparos fueron certeros e impactaron en los dos hombres; producto de ello, el motorista perdió el control del automotor y fueron a chocar contra un árbol.

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Los sicarios aprovecharon ese momento para bajar de la motocicleta y rematar a sus objetivos dentro del carro, de acuerdo con información que surgió en el lugar donde culminó el ataque.

Víctima mortal

Uno de los fallecidos fue identificado como Armando Gómez Zúniga, de 33 años de edad, con domicilio en el mismo San Manuel. Mientras, que de la segunda víctima mortal, se desconoció su identidad, ya que al parecer su familia lo sacó del carro y se lo llevó para velarlo antes de que la Policía Nacional llegara al lugar.

El cuerpo sin vida de Armando Gómez fue levantado por empleados de Medicina Forense y trasladado a la morgue del Ministerio Público (MP) de San Pedro Sula.

Tres muertos deja balacera en San Manuel, Cortés

El Sistema Estadístico Policial en Linea (Sepol), registró hasta ayer 29 de septiembre, un total de 1,929 homicidios; un promedio de siete muertes violentas diarias, en lo que del 2026.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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