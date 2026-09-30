Acribillados a disparos mueren dos hombres en colonia de San Manuel, Cortés

Cortés, Honduras.- Dos hombres perdieron la vida en circunstancias violentas, la noche del martes, en el municipio de San Manuel, en el departamento de Cortés.

El hecho criminal fue perpetrado por sicarios en la colonia Pineda No. 2. Los dos hombres iban a bordo de una camioneta marca Mitsubishi, modelo Montero, color blanco, cuando fueron perseguidos por sujetos, presuntamente en motocicleta.

La tenaz persecución se dio por varios minutos, en las calles de tierra del citado vecindario de San Manuel. Los disparos fueron certeros e impactaron en los dos hombres; producto de ello, el motorista perdió el control del automotor y fueron a chocar contra un árbol.