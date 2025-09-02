Sicarios interceptan y matan a exmilitar en colonia de Olanchito, Yoro

Olanchito, Yoro.– Un hombre fue asesinado la noche del lunes de varios impactos de bala. El hecho se registró en la colonia Buenos Aires de Olanchito, Yoro. La víctima fue identificada como José Enrique Andino, de 27 años de edad, exmiembro de las Fuerzas Armadas de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados a bordo de una motocicleta interceptaron a Enrique Andino en medio de la oscuridad y le dispararon en reiteradas ocasiones. Tras el ataque, los sujetos huyeron de la zona con rumbo desconocido. Al escuchar los disparos, vecinos salieron hasta el lugar y trataron de auxiliar a la víctima; sin embargo, esta ya no presentaba signos vitales. Elementos de la Policía Nacional confirmaron el homicidio y dieron aviso a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), que realiza las indagaciones. El cuerpo fue trasladado a la morgue, donde se le practicará la autopsia y se confirmará su identificación. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.