Sicarios interceptan y matan a exmilitar en colonia de Olanchito, Yoro

Olanchito, Yoro.– Un hombre fue asesinado la noche del lunes de varios impactos de bala. El hecho se registró en la colonia Buenos Aires de Olanchito, Yoro.
La víctima fue identificada como José Enrique Andino, de 27 años de edad, exmiembro de las Fuerzas Armadas de Honduras.
De acuerdo con la información preliminar, hombres armados a bordo de una motocicleta interceptaron a Enrique Andino en medio de la oscuridad y le dispararon en reiteradas ocasiones. Tras el ataque, los sujetos huyeron de la zona con rumbo desconocido.
Al escuchar los disparos, vecinos salieron hasta el lugar y trataron de auxiliar a la víctima; sin embargo, esta ya no presentaba signos vitales.
Elementos de la Policía Nacional confirmaron el homicidio y dieron aviso a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), que realiza las indagaciones. El cuerpo fue trasladado a la morgue, donde se le practicará la autopsia y se confirmará su identificación.
Yoro es uno de los departamentos más violentos de Honduras y registra 145 muertes violentas en lo que va de 2025, lo que representa el 10 por ciento de los homicidios a nivel nacional, que ascienden a 1,515 entre el 1 de enero y el 27 de agosto de 2025.
Dentro de los municipios de Yoro, Olanchito, figura entre los que más homicidios reportan. Según registros del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), en esa localidad se contabilizan ya 36 muertes violentas en el mismo periodo.