Revelan el rostro de Francisco Urraco, implicado en asesinato a familiares de alcalde en Silca

Tras dos meses del triple crimen de la familia del alcalde de Silca, Olancho, Pablo Paz, autoridades capturaron a Francisco Urraco Herrera, implicado en este asesinato

  • 01 de septiembre de 2025 a las 18:33
Con allanamientos en varios puntos de Olancho, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida dio con el paradero de Francisco Abacuc Urraco Herrera, más conocido como "Chico". ¿Qué se sabe sobre el crimen de estas tres personas?

El hecho sucedió el pasado 29 de junio, cuando momentos antes del ataque, sus tíos y la esposa de él se despedían de otros familiares, ya que una de las víctimas regresaría a Estados Unidos tras una visita reciente.

El día del crimen, a las 8:00 de la noche, las víctimas salieron a bordo de un vehículo tipo pick up, marca Ford, modelo F-150, color gris, con destino a Talanga.

El vehículo en el que se transportaban las víctimas quedó con varios impactos de bala. Dos de las víctimas: Exsar Edulfo Paz Murillo, de 53 años, y Leda Esperanza Paz Murillo, de 66 años, eran hermanos y Ana Castro, su cuñada.

Aunque Leda había viajado a Honduras para visitar a su familia, el mismo día de su regreso perdió la vida junto a sus parientes.

El hecho se registró en la comunidad de El Higuerito, municipio de Silca, departamento de Olancho, donde las tres personas perdieron la vida y una cuarta víctima resultó herida.

De acuerdo con la investigación, tras regresar a la vivienda fueron interceptados por Francisco Abacuc Urraco y otras personas a bordo de un pick-up blanco y una motocicleta tipo montañesa.

Dos meses después, en las operaciones fue detenido Francisco Abacuc Urraco Herrera, alias “Chico”, señalado por las autoridades y considerado de alta peligrosidad por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

También es acusado por asesinato en su grado de ejecución y tentativa acabada en perjuicio de testigo protegido, y por asociación para delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales.

"Estamos sorprendidos porque problemas no teníamos con nadie. Si hubiéramos sabido, de repente no salen de la casa o anduviéramos con seguridad", dijo el alcalde.

