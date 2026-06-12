  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Revelan quién era el objetivo: DPI vincula a la Pandilla 18 con la masacre en San Manuel

Las autoridades revelaron que el presunto objetivo de la masacre había recibido amenazas previas. La DPI vincula a la Pandilla 18 con el ataque que dejó tres muertos dentro de un negocio en Cortés

  • Actualizado: 12 de junio de 2026 a las 12:23
Revelan quién era el objetivo: DPI vincula a la Pandilla 18 con la masacre en San Manuel
1 de 12

Tres personas fallecieron en la masacre ocurrida el pasado jueves 11 de junio de 2026 en San Manuel, Cortés. Mientras tanto, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) continúan avanzando en las investigaciones para esclarecer el crimen y determinar las responsabilidades.

 Foto: Redes sociales
Revelan quién era el objetivo: DPI vincula a la Pandilla 18 con la masacre en San Manuel
2 de 12

Las pesquisas apuntan a que la Pandilla 18 estaría detrás del triple homicidio y que el propietario del negocio era el objetivo principal del ataque.

 Foto: Redes sociales
Revelan quién era el objetivo: DPI vincula a la Pandilla 18 con la masacre en San Manuel
3 de 12

Las primeras investigaciones indican que el atentado estaba dirigido contra Samuel Emilio Chavarría Maradiaga, de 73 años de edad.

 Foto: Redes sociales
Revelan quién era el objetivo: DPI vincula a la Pandilla 18 con la masacre en San Manuel
4 de 12

Don Samuel era propietario del negocio conocido como "La Babilonia", donde se dedicaba a la venta de comidas y bebidas en la zona.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
Revelan quién era el objetivo: DPI vincula a la Pandilla 18 con la masacre en San Manuel
5 de 12

De acuerdo con las investigaciones, el adulto mayor había recibido amenazas en las que le advertían que no querían verlo en el lugar.

 Foto: Redes sociales
Revelan quién era el objetivo: DPI vincula a la Pandilla 18 con la masacre en San Manuel
6 de 12

Hasta el momento, la DPI descarta la hipótesis de que el crimen estuviera relacionado con el cobro de extorsión. Según las indagaciones, miembros de la estructura criminal habrían intentado imponer actividades ilícitas dentro del establecimiento, situación que fue rechazada por don Samuel.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
Revelan quién era el objetivo: DPI vincula a la Pandilla 18 con la masacre en San Manuel
7 de 12

Las descripciones proporcionadas por los testigos coinciden con las características de "El Aguado", quien actualmente es buscado por las autoridades por otros hechos criminales registrados en la misma zona.

 Foto: Redes sociales
Revelan quién era el objetivo: DPI vincula a la Pandilla 18 con la masacre en San Manuel
8 de 12

Las autoridades consideran que esa negativa habría provocado una represalia. Asimismo, la DPI señala que un individuo conocido con el alias de "El Aguado", supuesto integrante de la Pandilla 18, sería uno de los responsables del triple crimen.

 Foto: Redes sociales
Revelan quién era el objetivo: DPI vincula a la Pandilla 18 con la masacre en San Manuel
9 de 12

Además de don Samuel, en el hecho murieron Melba Roselli Caballero Fernández, de 40 años, quien laboraba en el establecimiento, y Óscar Ortez Henríquez, de 48 años, cliente del negocio.

 Foto: Redes sociales
Revelan quién era el objetivo: DPI vincula a la Pandilla 18 con la masacre en San Manuel
10 de 12

Familiares de las víctimas llegaron a la morgue del Ministerio Público para reclamar los cuerpos y darles cristiana sepultura.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
Revelan quién era el objetivo: DPI vincula a la Pandilla 18 con la masacre en San Manuel
11 de 12

Versiones preliminares indican que el ataque fue perpetrado por dos hombres que se transportaban en una motocicleta. Los sujetos ingresaron al local y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el interior.

 Foto: Redes sociales
Revelan quién era el objetivo: DPI vincula a la Pandilla 18 con la masacre en San Manuel
12 de 12

Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas relacionadas con el triple crimen registrado en San Manuel, Cortés. En la foto figura otra de las víctimas, Óscar Ortez Henríquez, quien regresó de Estados Unidos.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos