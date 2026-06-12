Revelan quién era el objetivo: DPI vincula a la Pandilla 18 con la masacre en San Manuel

Tres personas fallecieron en la masacre ocurrida el pasado jueves 11 de junio de 2026 en San Manuel, Cortés. Mientras tanto, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) continúan avanzando en las investigaciones para esclarecer el crimen y determinar las responsabilidades.
Las pesquisas apuntan a que la Pandilla 18 estaría detrás del triple homicidio y que el propietario del negocio era el objetivo principal del ataque.
Las primeras investigaciones indican que el atentado estaba dirigido contra Samuel Emilio Chavarría Maradiaga, de 73 años de edad.
Don Samuel era propietario del negocio conocido como "La Babilonia", donde se dedicaba a la venta de comidas y bebidas en la zona.
De acuerdo con las investigaciones, el adulto mayor había recibido amenazas en las que le advertían que no querían verlo en el lugar.
Hasta el momento, la DPI descarta la hipótesis de que el crimen estuviera relacionado con el cobro de extorsión. Según las indagaciones, miembros de la estructura criminal habrían intentado imponer actividades ilícitas dentro del establecimiento, situación que fue rechazada por don Samuel.
Las descripciones proporcionadas por los testigos coinciden con las características de "El Aguado", quien actualmente es buscado por las autoridades por otros hechos criminales registrados en la misma zona.
Las autoridades consideran que esa negativa habría provocado una represalia. Asimismo, la DPI señala que un individuo conocido con el alias de "El Aguado", supuesto integrante de la Pandilla 18, sería uno de los responsables del triple crimen.
Además de don Samuel, en el hecho murieron Melba Roselli Caballero Fernández, de 40 años, quien laboraba en el establecimiento, y Óscar Ortez Henríquez, de 48 años, cliente del negocio.
Familiares de las víctimas llegaron a la morgue del Ministerio Público para reclamar los cuerpos y darles cristiana sepultura.
Versiones preliminares indican que el ataque fue perpetrado por dos hombres que se transportaban en una motocicleta. Los sujetos ingresaron al local y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el interior.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas relacionadas con el triple crimen registrado en San Manuel, Cortés. En la foto figura otra de las víctimas, Óscar Ortez Henríquez, quien regresó de Estados Unidos.